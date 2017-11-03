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    Sarıyer’de silahlı saldırı

    Hakan KAYA-Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)
    03.11.2017 - 07:15 | Son Güncelleme:

    İstanbul Sarıyer'de kuyumcu dükkanı sahibi Hasan Güleç, evinin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay sonrası kaçarken, Güleç ağır şekilde yaralandı.

    Olay Sarıyer Merkez Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile evine gelen Hasan Güleç, aracını garaja park ettikten sonra motosiklette yanına yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

    VÜCUDUNA 4 KURŞUN İSABET ETTİ

    Olay sonrası bacağına, karnına ve boynuna 4 kurşun isabet eden Güleç kanlar içerisinde yere yığılırken saldırganlar ise olay sonrası kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerini bildirdi. Ağır şekilde yaralanan Güleç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güleç’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    DAHA ÖNCE DE EVİ KURŞUNLANMIŞ

    Öte yandan kuyumcu dükkanı sahibi olduğu belirtilen Güleç’in yaklaşık 2 hafta önce de evinin kurşunlandığı öğrenildi. Olay yerinde ve çevrede delil araştırması yapan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Etiketler: silahlı saldırı
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