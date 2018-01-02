Sarılalım sıkı sıkı!

Merhaba! Bilirsiniz, yeni bir yıl biraz da yeni başlangıçlar demek. 2018’in ilk haftası herkese şans, iyilik, güzellik dolu günler getirsin diyelim ve insanlık tarihi bu taze başlangıçlara gebe haftaya nasıl anlamlar yüklemiş, görelim!

1 OCAK BAĞLILIK GÜNÜ

Ben yaparım. Yapacağım. Söz veriyorum. Yemin ederim. Bunlar hayatın tam da içinden ve oldukça tanıdık ifadeler. Bazen içimizde kelebekler uçuran bazense güvenle sırtımızı dayayabileceğimiz, bu içimizi yeşerten küçük ama etkili cümlelerin her biri tatlı birer güvence aslında. Güvende hissetmenin verdiği huzurun değeri ise paha biçilemez. Bağlılık Günü, tam da bu “güvende hissetme” halinin kutlandığı bir gün olarak karşımıza çıkıyor. İlk kez 1960 yılında ve Yeni Yıl Kararları geleneğinin bir uzantısı olarak doğan kutlama günü, herhangi birine herhangi bir konuda taahhüt vermekle doğrudan ilgili. Siz yine de büyük lokma ye, büyük söz konuşma deyişine sadık kalarak çok daha basit ve küçük bağlılık yeminleri edebilirsiniz. Nasıl mı? Böyle bir günde sevdiğiniz insana açılabilir, ona evlenme teklif edebilir ve ailenizle bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Birine güven vermek için bahane çok nasıl olsa, o zaman harekete geçme zamanı!

3 OCAK UYKU GÜNÜ FESTİVALİ

Bu festivalin ne zaman kutlandığından bihaber olsak da, ilk kez uykuyu seven biri tarafından keşfedildiğinden hiç şüphemiz yok. Zaten uykuyu kim sevmez ki? Evet, keşke ben bulsaydım dediğiniz o gün bugün; Uyku Günü Festivali! Kafamızı yastığa koyduğumuzda ne yaptığımızı şöyle bir düşünelim. Önce hayaller alemine dalarız ve sonra yavaşça gizemli bir rüyanın kapılarını aralarız. Ve bingo! Bilinçaltımızla baş başa geçireceğimiz, sadece bize ait olan o mükemmel anın bir parçasıyız. Vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi tekrar kazanmasını sağlayan uyku üzerine düşünülmüş bir festival fikrinden daha iyisini duymadık biz valla. Bu özel bedensel fonksiyonumuz için düşünülmüş tatili, sakinleştiren meditasyon şarkılarıyla uygulamak da keyfinizi ikiye katlayabilir bizden söylemesi.

5 OCAK SPAGETTİ GÜNÜ

Bize her gün spagetti günü! Mutfakla aranız iyi de olsa kötü de olsa yaptığınızda sizi mutlu edecek pratik ve bir o kadar lezzetli bir yemek spagetti. İtalyan mutfağının incisini bir öğrenci evinde de görebiliriz, evli bir çiftin evinde de. Hele de vaktinizin çoğunu iş yerinde geçiriyorsanız aklınıza ilk gelen şey makarna yapmak olur. Asya’dan Atlantik’e kadar tüm kıtalarda hayat kurtarıcı bir menünün starı olan spagetti, 19. yüzyılda restoranlara da girince birileri bunu özel bir gün olarak kutlamaya karar vermiş. Ee, biz de dünden razıyız zaten! Domates soslu, biraz taze naneyle süslediğimiz spagettimiz şimdiden hazır bile. Yanına bir de peynir rendeledik mi, yeme de yanında yat handiyse! Afiyet olsun.

6 OCAK GÜN BOYU KUCAKLAŞMA GÜNÜ

Yılın en soğuk günlerinde sıcak kalmanın birçok yolu var. Battaniye film ikilisiyle saatlerce koltuğa uzanmak, dumanı üstünde bir bardak kahveyle yağan yağmurda sokağı izlemek, arkadaşlarla yapılan keyifli bir sohbet, bir köpeğin başını okşamak veya bir kediye sokulmak… Bu liste uzar gider elbette. Bir şey daha var ki, söylediğimizde bile içinizi ısıtmaya yetecek: Zamanınız varken sarılmak… İletişimin sadece e-postalardan, metinlerden veya telefonda konuşmaktan ibaret olduğu bir zamanın çocuklarıyız nihayetinde. Bir insana dokunmanın güzelliğini tekrar hatırlatacak ve o sıcaklığı tekrar hissettirecek olan herhangi bir şeye denk gelmek o kadar kolay olmuyor. Neyse ki Dünya Kucaklaşma Günü tam da bunun için var ve yeni yılın ilk haftasında bize ihmal ettiğimiz bir sihri hatırlatıyor. Kutlamak için yapmanız gereken tek şey ise sokağa çıkmak, arkadaşlarınızla sosyalleşmek ve sevdiğiniz insanlara sarılmak, hepsi bu. Bir köpeğe, bir ağaca, bir çocuğa sarılmak da sevdaya dahil!

Yazan: Özge Yağmur