'Sarıkız' paniği... Dikkat zehirli

Kulu Katır Tepe mevkiinde bulunan Selçuk Üniversitesi Kulu Meslek Yüksekokulu yakınlarında bulunan Kredi Yurtlar Kurumu yurdunun Müdürü Seyit Ahmet Serbest, bu yıl içerisinde 8-10 adet etobur örümceği yakalayarak öldürdüklerini ifade etti. Etobur örümcekten bir tanesini daha canlı yakaladıklarını belirten Serbest, “Nereden geliyor, nasıl ürüyor bilmiyoruz. Ama çalışan ve öğrencilerimiz için tehlike arz ettiğinden dolayı bunu gerekli yerlere bildirdik. İlçe Tarım da bununla ilgili internetteki bilgileri verdiler. Başkada bir şey söylemediler. Ama buna acilen bir çözüm bulunması gerekiyor. Çünkü ne zaman nereden çıkacağı belli değil. Zehirli olduğu için de hayati bir tehlike arz etmektedir” dedi.

Örümceğin görünümünün de korkunç olduğunu söyleyen Serbest, “Geçen yakaladığımız birkaç misli daha bundan büyüktü. O inanılmaz daha korkunçtu. Bu sanki biraz yavrusu onun. Bölgemizde pek sık görülmüyor ama burada kıraç olduğu için her halde sık rastlıyoruz. Genelde Güneydoğu Bölgesi iklimine uygun bir böcek türüymüş ama yetkililer bu çok zehirli eti çürüten bir zehri olduğunu söylemektedirler ondan dolayı da bizde de bir tedirginlik oluşmuştur. Bu böceğin halk arasındaki adı ‘sarıkız’mış, etobur bir böcek olarak bulunup etlerle beslendiği ifade ediliyor. Isırıp yediği etleri de çürüttüğü ifade ediliyor. Isırdığı zaman herhangi bir acı vermemesine rağmen ciddi anlamda hasarlar oluşturuyormuş. Bu konuda da edindiğimiz bilgiler bunlar” diye konuştu.





