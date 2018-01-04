Sarıkamış için mobil uygulama

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü için "Evlat" adında bir mobil uygulama geliştiren Bakanlık, organizasyona dair tüm detaylara ulaşılabilmesi için de internet sitesi oluşturdu.



Akıllı telefon kullanım oranının 18-30 yaş arasında yüzde 50'lerin üzerine çıktığı gerçeğinden hareketle, projelerini ve faaliyetlerini gençlere internet ortamından ve mobil uygulamalarla ulaştırmayı hedefleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü için "Evlat" adında bir mobil uygulama geliştirdi. Bakanlık ayrıca organizasyona dair tüm detaylara ulaşılabilmesi için oluşturduğu "www. sarikamisiunutma.gov.tr" isimli internet sitesinden, Sarıkamış Harekatı'na ait bilgileri paylaştı.



Akıllı telefon kullanan vatandaşların ücretsiz şekilde faydalanabileceği "Evlat" adlı uygulamada ise Sarıkamış Harekatı ile ilgili tarihi bilgilere, düzenlenecek etkinliklere ve Sarıkamış için hazırlanan belgesele de kolay bir şekilde ulaşılabilecek. Kullanıcılar uygulama üzerinden ayrıca "Ecdat için paylaş" sayfasına girerek, çektikleri fotoğrafları ve düşüncelerini hızlı bir şekilde paylaşabilecek.