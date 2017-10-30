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    Şarika Emirliğinden bekara ev yok kararı

    DHA
    30.10.2017 - 14:22 | Son Güncelleme:

    BAE'ye bağlı Şarikada belediyesinde bekarların ailelerin yaşadığı bölgelerde yaşaması yasaklandı.

    Birleşik Arap Emirliklerinden biri olan Şarikada belediye ailelerden gelen şikayetler üzerine bekarların ailelerin de yaşadığı bölgelerde yaşamasını yasakladı ve sanayi bölgesine taşınmaları için bu kişilere süre verdi.

    Şarika emiri Dr. Şeyh Bin Mohammed Al Qasiminin emri üzerine bölgede yaşayan 1,492 bekar erkek belirlenerek en kısa sürede sanayi bölgesine taşınmaları istendi.

    Yetkililer şimdiye kadar 1,143 bekarın uyarıyı dikkate alarak taşındığını, uyarılara rağmen emirliğin ailelerin yaşadığı bölgesinde kalmaya devam eden 349 kişi hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

    Etiketler: Birleşik Arap Emirlikleri , Evlilik
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