Sarıgül'den fındık üreticilerine destek

Fındık üreticilerinin mağdur edildiğini belirten Sarıgül, fındık üretiminin devlet tarafından desteklenmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Sarıgül temaslarının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Samsun'un köylerindeydim. Yurttaşlarımızın sofralarına konuk oldum. Dertlerini dinleme fırsatım oldu. Özellikle Salıpazarı'na yaptığım ziyarette, ilçenin geçim kaynağı olan fındık üretimiyle ilgili yurttaşlarımızın sıkıntılarına şahit oldum. Fındık, 13 ilde 4 milyona yakın insanın geçim kaynağıdır. Dünyadaki fındığın yüzde 70'i ülkemizde yetişiyor. Ülkemize 2 milyon dolardan fazya gelir sağlıyor. Bu sebeple fındık, stratejik ve devlet tarafından desteklenmesi gereken bir üründür" dedi.

Fındık üreticilerimizin mağduriyetini önlenmesi için ise Sarıgül, "İlk şart fındığın işlenerek satılmasıdır. Oysa, ürettiğimiz fındığın yüzde 90'ını ham halde satıyoruz" önerisinde bulundu.

Sarıgül açıklamasının devamında, "TMO'nun fındakla ilgili fiyat politikası gözden geçirilmelidir. Mevcut durumda TMO'nun belirlediği fiyat, tavan fiyat olarak görülmekte. Fındık üreticisi bir iki büyük tüccarın insafına bırakılmaktadır. Çiftçinin önünü görebilmesi için fındıkta fiyat istikrarı hayati öneme sahiptir. Son olarak belirtmek isterim ki fındık, ülkemizin adına çok önemli bir değerdir. Hükümet, yurttaşlarımız için önemli bir ekmek kapısı olan fındık için gerekli önlemleri ivedilikle alınmalıdır " şeklinde konuştu.