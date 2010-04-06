Sarı Melekler vs Renkli Kelekler

Final oynadılar...

Ağladılar ve ağlattılar.

“Benim hissiyatım topun net bir şekilde izdüşümünün penaltı noktasının dışında olduğu yöndedir.”

“Bursaspor penaltı atışını penaltı noktasından 30 santim önde kullanmıştır.”

“Bursa Atatürk Stadı’nda penaltı noktası çok geniş.”

“Selçuk Dereli’ye gıcığım.”

“...ve şimdi Fenerbahçe taç çizgisine çok yakın tehlikeli bir yerden korner kullanıyor.”

“Yerden şuttt, üstten aut.”

“Artık kendinize gelin. Kiminize 2, kiminize 3 milyon Euro ödüyoruz. Türkiye’deki asgari ücretin 300 dolar olduğunu biliyor musunuz? Sizi destekleyen taraftarlar ayda 300 dolara hem geçiniyorlar, hem bilet alıyorlar. Onları düşünün biraz da. Bu paranın hakkını sonuna kadar veren kaç kişi var? Çoğunuz yılda 3-5 maçı tam performansla götürüp gerisinde idare ediyorsunuz. Böyle devam etmeyecek. Gereken fedakârlığı gösterip şampiyon olmazsanız, görün bakın aynı paralar devam edecek mi? Bu arada G.Saray’ı yenin, toplam 1.5 milyon dolar prim dağıtacağız.”

“Berezutski kardeşler, ikiz bunlar. Biri Valeri, diğeri Aleksi. Ekrandaki Vasili.”

“Bilica, sen değil Fenerbahçe'de top oynamak, Fenerbahçe halk pazarında simit satamazsın.”

“İdmandan sonra futbolculara çay servisi yapan çaycının katkısı neyse, Rijkaard'inki de o.”

“Arif vurursa gol olur, vurursa gol olur, vurursa gol olur, vuruyorrr...Aut.”

“Adama pornografik teklifte bulunmuşlar. Ağabey, astronomik olmasın? Hayır. Pornografik.”

“Rüştü çık, Rüştü çık, Rüştü çık, Rüştü çık, Rüştü çıkma, ahhh. Gol oldu.”

“Ziya Ağabey, bunu söylemen için aptal olman gerekir. Sen bana aptal mı diyorsun? Hayır, bunu söylemen için aptal olman lazım diyorum. Ha, tamam o zaman.”

“Hem penaltı, hem gol.”

Sarı Melekler...

Şampiyonlar Ligi’nde final oynadılar.

İşte bu yüzden belki final oynadılar.

İşte bu yüzden belki isimleri Sarı Melek.

Teşekkürler Hanımlar.