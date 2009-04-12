Bu baskÄ± saha iÃ§indeki tÃ¼m futbolcularÄ±n ruh halini etkilemiÅŸ belli ki. Ayaklardan ziyade ellerin kollarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadelede sahadan yayÄ±lan negatif enerjiyi hissetmemek imkansÄ±zdÄ±.Â

H.Deniz Ã‡ekin yazÄ±yor

Her iki takÄ±m da tartÄ±ÅŸmalÄ± pozisyonlarda Ã§oÄŸaldÄ±klarÄ± kadar ne hÃ¼cumda ne de savunmada Ã§oÄŸalabildiler. Yerde yatan bir futbolcu varsa baÅŸÄ±nda en az on futbolcuyu itiÅŸ kakÄ±ÅŸ ve baÄŸÄ±rÄ±ÅŸlarÄ±n arasÄ±nda gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼.

FutbolcularÄ±n gerginliÄŸi azaltmak iÃ§in hiÃ§bir Ã§aba gÃ¶stermemesi, aksine artÄ±rmak iÃ§in ellerinden geleni yapmalarÄ± psikolojik savaÅŸÄ±n futbolun Ã¶nÃ¼ne geÃ§mesine yol aÃ§tÄ±.

Bu arbedede ilk yarÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda Galatasaray oldukÃ§a baskÄ±lÄ± oynadÄ±. Sonra FenerbahÃ§e dengeyi saÄŸlar gibi gÃ¶zÃ¼ktÃ¼. Ã‡ok fazla pozisyon yaÅŸanmasa da Galatasarayâ€™Ä±n daha Ã§ok topa sahip olduÄŸu ve organize ataklar yaptÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenebilir.

BaskÄ± arttÄ±kÃ§a FenerbahÃ§eli futbolcular normalden biraz fazla sertlikle karÅŸÄ±lÄ±k verdiler. Biraz da oyunu soÄŸutacak, rakibin sinirini bozacak hareketlerde bulundular.

FenerbahÃ§e aÃ§Ä±sÄ±ndan bu taktik iÅŸe yaradÄ±. Ä°lk yarÄ± boyunca sahanÄ±n en Ã§ok kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rme niyetlisi olan SelÃ§ukâ€™un oyundan alÄ±nmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kenar yÃ¶netiminin baÅŸka bir taktiksel yaklaÅŸÄ±mÄ± da yoktu zaten.

Ã‡ok daha Ã¶nce oyundan kÄ±zararak Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hakeme dua etmesi gereken SelÃ§uk, en son tekmesini direklere sallayarak terk etti sahayÄ±.

Ä°kinci yarÄ±da oyuna giren Lincoln ile birlikte Galatasaray iyice tempoyu artÄ±rdÄ±.

FenerbahÃ§e savunmada dikkatliydi. Gol umutlarÄ±nÄ± da geriden atÄ±lan uzun toplara baÄŸladÄ±.

KazÄ±mâ€™Ä± oyuna girmesiyle Fener tek atÄ±mlÄ±k barutunu da kullandÄ±. GÃ¼izaâ€™nÄ±n etkili olamadÄ±ÄŸÄ±, Semihâ€™in istediÄŸi toplarÄ± alamadÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta, ateÅŸe dÃ¼ÅŸmek istemeyen dede KazÄ±mâ€™a sarÄ±ldÄ±.

Ä°ki tarafÄ±n Ã§abalarÄ± da skoru deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in yeterli olmadÄ±.

MaÃ§ skor olarak da gerginlik olarak da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gibi bitti. Son dakikada kavga dÃ¶vÃ¼ÅŸte ayar kaÃ§Ä±nca her iki takÄ±m da maÃ§Ä± dokuzar kiÅŸi tamamladÄ±.

BÃ¼yÃ¼k ihtimal her ikisi de ligi zirvede tamamlayamayacak.