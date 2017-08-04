Sarı Deniz'de Çin'den dünyaya gözdağı!

PLA donanması, ülkenin doğusundaki Şandong eyaletinin Çingdao kenti açıklarından, Ciangsu eyaletinin Lienyüngang kenti açıklarına kadar olan bölgede, "dev ölçekli" bir askeri tatbikat düzenleyeceklerini duyurdu.

Tatbikat kapsamında, yarın yerel saatle 06.00'dan 8 Ağustos saat 18.00'e kadar ilgili sularda sivil deniz araçlarına sefer yasağı ilan edildi.

Askeri yetkililer, yaklaşık dört gün sürecek tatbikata ilişkin başka ayrıntı vermedi.

Ordu yetkilileri tarafından paylaşılan yasaklı koordinatlar, Sarı Deniz'in büyük bölümü ve Doğu Çin Denizi'nin bir kısmını içine alan 57 bin kilometrekarelik alanı kapsıyor.

PLA'nın 90'ıncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında geçen ay sonu ülkenin en büyük kara eğitim üssü olan Curıhı'da 12 bin asker ve 100'den fazla hava aracının katıldığı askeri geçit töreni düzenlenmişti.

Törene askeri üniforma ile katılan Devlet Başkanı Şi Cinping, "Çin'in güçlü bir orduya her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu" açıklamasını yapmıştı.

Çin ordusu, kuruluş yıl dönümü olan 1 Ağustos öncesi ülkenin dört bir yanında ve uluslararası denizlerde gerçekleştirdiği tatbikat ve askeri faaliyetlerle geçen ay tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşamıştı.





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