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    Sarı bandın sırrı

    Hürriyet Haber
    21.01.2018 - 13:28 | Son Güncelleme:

    Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), bugün sabah saatlerinde Afrin’e geniş kapsamlı operasyon başlatmıştı. Saat 11.05 sularında Türk askeri de Suriye sınırını geçti. Türk askeri ve ÖSO Afrin toprakları içinde ilerliyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG işgalindeki Afrin'de 'Zeytin Dalı' harekatı devam ediyor.  

    Anadolu Ajansı'nın geçtiği fotoğraflarda ÖSO güçlerinin kollarında sarı bantlar olduğu görüldü. Afrin operasyonuna katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının dışarıdan sızma girişimini önlemek için kollarına sarı bant bant taktığı belirtiliyor.

    Sarı bantların bir diğer nedeninin ise dost ateşini engellemek olduğu kaydediliyor. 

     

    Sarı bandın sırrı

    153 HEDEF VURULDU 

    TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 153 PYD/PKK hedefinin vurulduğunu duyurmuştu.

    Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.

     

     

     

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    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , ZEYTİN DALI
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