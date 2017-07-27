'Sarhoş'lu yanıt

SEVİYESİNE İNMEM

Önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Bahçeli’ye, sonra da MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın Davutoğlu’na yanıt vermesiyle başlayan tartışmaya dün de AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de katıldı. Türkeş, “Bu konuda ben bir şey söylemeyeceğim. Bir kere sarhoşların seviyesine inemem, bundan sebep açıklama yapamam. İkincisi de o dönemdeki yapılanlarla ilgili sanıyorum ki partim beni savunacaktır” değerlendirmesini yaptı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal da “Bu konuda herhangi bir açıklama yapıp yeniden tartışma başlatmak gibi bir amacımız söz konusu değil. Siyasette nezaket çok önemlidir ve kıymetlidir” dedi.

ZÜCCACİYEDEKİ FİL

MHP’li Yalçın ise Mahir Ünal’ın açıklamalarına yazılı açıklamayla yanıt vererek şunları aktardı: “Ünal, Davutoğlu’nun Genel Başkanımıza yönelik fevkalade nezaketsiz ve tahkir edici açıklamalarını görmezden gelmektedir. Asıl nahoş durum, budur. Davutoğlu, züccaciye dükkânına giren fil misali her şeyi bir anda yıkıp devirmiştir. Davutoğlu’nun açıklamalarında hadsiz bir aşağılama, seviyesiz bir iğneleme mevcuttur. Ünal’ın bize siyasi nezaketi öğretmeye kalkması ise fevkalade yakışıksız kaçmıştır. Ünal’ın; Sayın Bahçeli’ye yapılan cinsten haksız ve hadsiz bir eleştiri partisinin genel başkanı konumundaki herhangi birine yöneltildiğinde, muhatabına siyasi nezaket dersi vermekle kalmayıp nasıl ağır bir lisan kullanacağı malumdur. Ünal’ın aşağılama ve tahriklere sahip çıkıp bunları hazmetmemizi beklemesi, hakkâniyete sığmamaktadır.”