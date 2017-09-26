Sarhoş geyik eve girdi

Devlet televizyonu SVT’nin haberine göre olay Stockholm’ün güneyinde bulunan Rönninge Mahallesi’nde yaşandı. Stockholm Emniyet Müdürlüğü sözcülerinden Anna Westberg, “Evde bulunanlardan yaralanan olmadı ama geyik debelenerek oturma ve yatak odasına hasar vermiş” dedi. Polisin geyiği olay yerinden uzaklaştırdığını söyleyen Westberg, geyiğin sarhoşluğun etkisiyle agresif bir hal aldığını ifade etti.

AĞAÇTA ASILI KALDI

Çürüyüp fermente olan elmalarda bulunan alkol, hayvanların sarhoş olmasına yol açıyor. İsveç'te 6 sene önce sarhoş olan bir geyik elma bahçesinde asılı kalmış, 2 sene önce de sarhoş olan 5 geyik, bir villanın kapısını kırmıştı.