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    Sarhoş geyik eve girdi

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 14:06 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 14:06

    İsveç’in başkenti Stockholm’de çürüyen elmaları yedikten sonra sarhoş olduğu tahmin edilen bir geyik, cam kapıyı kırarak girdiği bir evde hasara yol açtı.

    Devlet televizyonu SVT’nin haberine göre olay Stockholm’ün güneyinde bulunan Rönninge Mahallesi’nde yaşandı. Stockholm Emniyet Müdürlüğü sözcülerinden Anna Westberg, “Evde bulunanlardan yaralanan olmadı ama geyik debelenerek oturma ve yatak odasına hasar vermiş” dedi. Polisin geyiği olay yerinden uzaklaştırdığını söyleyen Westberg, geyiğin sarhoşluğun etkisiyle agresif bir hal aldığını ifade etti.

    AĞAÇTA ASILI KALDI

    Çürüyüp fermente olan elmalarda bulunan alkol, hayvanların sarhoş olmasına yol açıyor. İsveç'te 6 sene önce sarhoş olan bir geyik elma bahçesinde asılı kalmış, 2 sene önce de sarhoş olan 5 geyik, bir villanın kapısını kırmıştı.

    Etiketler: geyik , ev , isveç , ağaç
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