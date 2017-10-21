Sarhoş adam polislere plastik penisten 'idrar verdi'

Aldıkları idrar örneğinin su olduğunu gören polisler önce şaşırdılar. Daha sonra yapılan incelemede, arka kısmında içine su doldurulabilen kesecik olan plastik penisin bulunmasıyla olay çözüldü.

Kaiserslautern polisinin verdiği bilgiye göre, 19 Ekim günü, saat 17.30 sularında otomobil kullanırken cep telefonuyla konuşan bir sürücü durduruldu. Polisler sürücünün alkol veya uyuşturucu kullandığından şüphelenince idrar örneği istediler.

Ama aldıkları idrar örneğinin su olduğu anlaşıldı. Polisleri beline bağladığı plastik penisteki su ile aldatmak isteyen sürücü, hilesi ortaya çıkınca esrar ve amfetamin kullandığını itiraf etti. Sürücü hakkında hem polisleri aldatmaya çalıştığı hem de uyuşturucunun etkisindeyken araç kullandığı için soruşturma başlatıldı.