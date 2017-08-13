Saray oyunlarına nükleer kriz arası

MCMASTER İLE BANNON

Aslında tersinden okunduğunda Kuzey Kore ile tırmanan gerilimin Trump’ın yakın ekibi içindeki iki ana kliği nüfuz kavgasına bir mola vermeye zorlayacağı söylenebilir. Zira Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un’un söz düellosu gündemi ele geçirmeden hemen önce Washington, Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster’ın Beyaz Saray’dan gönderilip gönderilmeyeceğini tartışıyordu. McMaster, üç sağ muhafazakâr ismi ulusal güvenlik konseyinden gönderince Trump’ın seçim kampanyasından beri baş stratejisti olarak görev yapan Steve Bannon’ın gazabına uğradı.

DINA POWELL HEDEFTE

Trump’ın kampanyası sırasında güçlenen ve yerleşik düzene karşı ırkçı söylemlerle başkaldırı hareketi olarak özetlenebilecek ‘alt-right’ (alternatif sağ) devreye girdi. Alt-right’çılar McMaster’la birlikte yardımcısı Dina Powell’ı Obama yönetiminden isimlerle sıkı ilişkilerini öne sürerek hedef tahtasına oturttu. Oysa Kahire doğumlu 44 yaşındaki Dina Powell aslında neo-con’ların sevgilisi. George W. Bush’un başkanlığı sırasında Beyaz Saray personel ofisini yönetmeye başladığında sadece 29 yaşındaydı.

DENGE FAKTÖRÜ OLARAK JOHN KELLY

Alt-right’çılar ne derse desin Dina Powell’ın Beyaz Saray’da arkası sağlam gözüküyor. Trump’ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner’in geçtiğimiz haftalarda istifa etmek zorunda kalan Reince Priebus’un yerinde Powell’ı getirmek istedikleri aylardır konuşuluyordu. Baba Trump’ın tercihi ise 6 Müslüman ülkenin vatandaşlarına ülkeye giriş yasağını uygulama konusunda doyurucu bir performans sergileyen İç Güvenlik Bakanı John Kelly oldu. Kelly’yi tanıyanlar Beyaz Saray’daki kliklerden birine dahil olmak yerine stratejisini ‘başkana tam sadakat’ üzerine kurmasının daha muhtemel olduğunu söylüyor.

MCMASTER'A DESTEK

Bütün bu toz duman arasında Trump’ın, “O iyi bir adam. Son derece İsrail yanlısı ve birlikte çok iyi çalışıyoruz” diyerek şimdilik sahip çıktığı McMaster’a da yine Jared-Ivanka ikilisinin destek attığı başkent dedikoduları arasında. Her şeye rağmen McMaster ve ona yakın kurmayların devrede olduğunun en büyük kanıtı ise Trump’ın son üç gündür Kuzey Kore ile nükleer kriz nedeniyle New Jersey’de yaptığı ulusal güvenlik toplantıları oldu. Hatta gelinen nokta itibarıyla McMaster kliğinin elinin güçlendiği söylenebilir.

TILLERSON'UN DURUMU

Alt-right’çıların Beyaz Saray’daki seslerinden Trump’ın yardımcısı Sebastian Gorka basına “Tillerson’a askeri meseleleri sormayın” diye çatmış olsa da Dışişleri Bakanı da New Jersey’de başkanın yanı başındaydı. Ancak Kuzey Kore konusundaki söylemlerini dizginlemeye çalıştıkları Trump kameraların önünde bu kez de Venezuela’ya askeri müdahale imasında bulununca sağ yanındaki Tillerson’ın inceden dudaklarını kemirmeye başlaması gözlerden kaçmadı.