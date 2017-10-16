 Şarap hakkında yanlış bilinen 5 önemli şey

Bu soruna bir çözüm bulmak isteyen uzmanlar kolları sıvadı. New York'un en tanınmış restoran zincirlerinden Dinex Group bünyesinde çalışan beş tanınmış someliye, düzenledikleri bir akşam yemeğinde şarapla ilgili beş yaygın yanlışı anlattı. Biz de New York Times'tan derledik:
Tatlı Şaraplar ve Tuzlu Yemekler
Tüketicilerin çoğu, tuzlu yemeklerle sek şarapların servis edilmesi gerektiğine inanır. Tatlı şarabın ucuz ve kalitesiz olduğu gibi bir yanılgı vardır. (Tatlı şarapları hariç ki onların da tatlının yanında ya da sonrasında tüketilmesi gerektiğine inanılır.) Ancak tatlı beyaz şaraplar yemekle gayet iyi gidebilir. Önemli olan dengeyi tutturmaktadır. Şarabın içinde kalan ve çoğu zaman fermantasyonun tamamlanmamasından kaynaklanan şeker, canlı bir ekşiyle dengelenmelidir.
Servis Sıcaklığı
Birçok restoranda ve evde, beyaz şaraplar gereğinden fazla soğuk, kırmızı şaraplar ise olması gerekenden daha sıcak servis edilir. Ancak kaliteli bir beyaz şarap çok soğuk servis edildiğinde, nüanslarını ve tadındaki ince detayları kaybeder. Öte yandan orta kalite bir şarabı çok soğuk servis ettiğinizde, olumsuzluklarını gizlemiş olursunuz. Bu nedenle orta kalite beyaz şarabı dolaptan çıkar çıkmaz servis edin. İyi şarabın ise yarım saat kadar dışarıda beklemesi uygun olur. Beyaz şarabı hemen buza da koymayın, önce kaç derecede olduğuna bakın.
Kırmızı şaraplarda durum daha da karmaşıktır zira servis derecesi şarabın yaşına ve dokusuna göre değişir. İdeal olanı şişenin dokunduğunuzda elinize hafifçe serin gelmesidir. 22 derecelik oda sıcaklığı şaraba fazla sıcak gelebilir. Eğer şarap size fazla sıcak geldiyse 15 dakika buzdolabında ya da 10 dakika buz kovasında tutmak işinizi görecektir.
Alışılmadık Yemek Eşleşmeleri
Şarap ve yemek eşleşmesi her zaman zor bir konudur. Geleneksel olarak bildiğimiz beyaz şarap ile beyaz et ve balık, kırmızı şarap ile kırmızı et eşleşmeleri başlamak için doğru bir nokta. Ancak zamanla ufkunuz genişledikçe bu kuralın bazı istisnaları olduğunu görebilirsiniz. Örneğin Kuzey Rhone şirazları tavukla, pinot noir ve cabernet franc ördekle iyi gider. Deniz ürünlerinden de somon, ton ya da ahtapot gibi etli çeşitleri, pinot noir gibi hafif kırmızılarla eşleştirebilirsiniz.
Yıl Takıntısı
Eğer şarap koleksiyoncusu iseniz, eleştirmenlerce onaylanmış yıllanmış şaraplar dışında şarap almamanız anlaşılabilir. Ancak içmek için şarap alıyorsanız bu hem yanlış hem de gereksiz yere masraflı bir strateji olabilir. Eğer 20 yıl ve daha fazla sürelerde şarap saklamayacaksanız, buna hiç gerek yok. Üstelik hangi senenin rekoltesinin daha iyi olduğu da çoğunlukla içenin damak zevkine göre değişir.
Şarap ve Peynir Birlikteliği
Eskiden peynirin en iyi kırmızı şarapla eşleşeceğine inanılırdı. Ancak günümüzde peyniri beyaz şarapla yakıştıranların sayısı günden güne artıyor. Hatta bu kez de beyaz şarapçılar dogmatik bir yaklaşıma girdi. Halbuki kırmızı şarap da halen iyi bir seçenek. Burada peynirin çeşidine göre düşünmek en doğrusu.
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