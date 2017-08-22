Şarap firmalarına kapüşon operasyonu

22 Ağustos 2017 - 23:17Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 23:17
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bandrollerin alkollü içkilerin üzerinde bulunan mantar tıpayı kapatan kep ya da kapüşon olarak tabir edilen folyo kaplamaya yapıştırıldığı, gevşek tutulan kapüşonların piyasadan toplatılıp, yeni üretilen şarap şişelerinde defalarca kullanıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.
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