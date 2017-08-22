Şarap firmalarına kapüşon operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bandrollerin alkollü içkilerin üzerinde bulunan mantar tıpayı kapatan kep ya da kapüşon olarak tabir edilen folyo kaplamaya yapıştırıldığı, gevşek tutulan kapüşonların piyasadan toplatılıp, yeni üretilen şarap şişelerinde defalarca kullanıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi.

20 şarap firmasında polis, arama ve sayım başlattı. Şüpheliler hakkında ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ ve ‘vergi kaçakçılığı’ suçlarından işlem yapılacağı belirtildi.