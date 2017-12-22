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    Dikkat çeken önlem!

    AA
    22.12.2017 - 21:17 | Son Güncelleme:

    "Şahinler" ve "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütlerinin yönetici ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4'ü firari, 17'si tutuklu 82 sanığın, "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" ile "kasten öldürme"nin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan yargılanmasına devam edildi.

    İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya, biri başka davadan tutuklu 16 tutuklu sanık ile üç tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

    Tutuklu sanık Ahmet Okur ile başka davadan tutuklu sanık Sedat Şahin ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.
    Beykoz 4. Asliye Ceza Mahkemesi, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyaları, bu dava dosyasıyla birleştirildi. Bunun sonucunda, 74 olan sanık sayısı 82’ye yükseldi.

    5 ŞUBAT'A ERTELENDİ

    Duruşmada, sanık savunmaları ve avukatların talepleri alındı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, üzerlerine atılı suçların nitelik ve içerikleri, mevcut kanıt durumu ve kanıtların toplanmakta olması nedeniyle tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını istedi.

    Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, üzerlerine atılı suçların niteliği ile gerektirdiği cezalar dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalabileceğinden tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

    Firari sanıklar Barış Saral, İlyas Saral, Erol Esenyel ve Mehmet Ünvanlı hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin devamına ve infazlarının beklenilmesine hükmeden heyet, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için 5 Şubat'a erteledi.

    GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

    Söz konusu dava, daha önce verilen ara karar dolayısıyla izleyiciye kapalı olarak gerçekleşti.

    Duruşmanın görüldüğü binanın çevresinde, Silivri İlçe Jandarma ile komando birlikleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

    TEM Otoyolu, E-5 Karayolu sapağı ve cezaevi lojmanları önünde üç arama noktası oluşturulurken cezaevinin önünde bulunan otopark ve büfeler de kapalı tutuldu.

    Üç duruşma salonunun bulunduğu binadaki diğer salonlarda, güvenlik nedeniyle herhangi bir dava görülmedi.

    Sigarayı bıraktırdım, gidiyorum şimdi... Sarallar-Şahinler çatışmasının hikayesi'Sigarayı bıraktırdım, gidiyorum şimdi...' Sarallar-Şahinler çatışmasının hikayesi

     

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