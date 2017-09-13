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    Sarahah nedir? Neden hızla yayılıyor?

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 11:15 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 11:15

    Sarahah uygulaması son günlerde epey yaygınlaştı. Peki App Store'da en çok indirilen uygulamalar listesinde bir numaraya yerleşen ve Arapça'da 'dürüstlük' manasına gelen Sarahah ne işe yarıyor? Kullanıcılar neden telefonlarına bu uygulamayı indiriyor? İşte kullanıcı sayısı mantar gibi çoğalan Sarahah'a dair dikkat etmeniz gerekenler...

    Sarahah uygulaması alıp başını gitti, App Store'da en çok indirilen uygulamalar listesine bir numaradan girdi. Suudi Arabistanlı uygulama geliştiricisi Zain al-Abidin Tawfiq tarafından yapılan “Sarahah” adındaki bu uygulama, aslında temelde anonim mesajlar gönderip almanızı sağlayan bir sosyal ağ. Arapçada "dürüstlük" veya "dürüst olmak" anlamına gelen Sarahah uygulaması, bir petrol şirketinde tam gün çalışan Tawfiq tarafından 2016 yılında geliştirilmeye başlamış ve adıyla doğru orantılı olarak insanların birbirine karşı dürüst olabilmeleri amaçlanmış.

    Sarahah, insanların mesajlarını anonimleştirildiğinde daha dürüst olmalarını sağladığı için özellikle Ingilizce ve Arapça konuşulan bölgelerde aşırı popüler. Öyle ki Sarahah geçen haftadan bu yana Avustralya, İrlanda, ABD ve İngiltere gibi başlıca büyük bölgelerde birinci sıraya yerleşmiş durumda.

    Sarahah nedir Neden hızla yayılıyor

    Başlangıçta sadece bir Web sitesi olarak kullanıma sunulan Sarahah, Arap ülkelerindeki popülaritesinin hızla artmasının ardından App Store’da ki yerini aldı ve yükselişi daha da hızlandı. Günden güne kendini geliştiren Sarahah, çok kısa bir sürede günümüz sosyal medya devlerine kafa tutar bir seviyeye geldi.

    Dünya çapında hızla popüler olan anonim mesajlaşma uygulaması Sarahah’ın Web sitesine ve App Store sayfasına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Peki siz Sarahah uygulamasını kullandınız mı, görüşleriniz neler?


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