Saracoğlu düğün salonu

Golün tekrarını izlerken gördük ki bizim 5 defans oyuncusunun 2 tanesi şut attırmamak için çabalamak yerine geçmişler çizgiye horon tepiyorlar. Topu çizgiden çıkaracak hazretler...

Gülşah Erkaya yazıyor

Yediğimiz ikinci golde yine Lisandro “burası düğün salonu değil, futbol stadı” der gibi topa hamle ederken, Yasin efendi hakeme dönüp kollarını açarak çiftetelli oynuyordu. Yasin kardeş senin işin kaleyi savunmak. Çiftetelli oynayacağına topa hamle yap. Hakem de düdüğü çalarsa çalsın. Sen el kaldırdın ve durdun diye oyun durmaz. Oyunun durması için hakemin düdük çalması gerek. Bunu damı Aragones öğretecek size?...

Defans oyuncularımız kalemize geri pas yapıyor. Defansımızın Volkan'a topu alması için bir yalvarmadığı kalıyor ama Volkan oynamaya isteksiz. “Yok ben bu havaları becerem, daha hareketli birşeler çalın” diyor...

77. dakikada Devid oyundan çıkacak. Tabela kalkmış. Fonda seyirci olabildiğince tempolu bağırıyor. Ama Deivid o kadar isteksiz ki... İlla slov dans yapacak. Sahadan dışarı çıkması bir dakika sürüyor. Sanki galibiz...

Kazım'ın golünden sonra biraz umutlanıyoruz ama yok... Bu gece bize ekmek yok. Porto bize kötü bir sürpriz hazırlamış. Biz ilk yarı yorup ikinci yarı saldırırlar diye beklerken, adamlar ilk yarı saldırıp ikinci yarı bizimkilerin dans figürlerini seyrediyorlar.

Saracoğlu bu gece futbol stadı değil düğün salonu mübarek. Bizimkiler horon, çiftetelli, misket havasının en güzel örneklerini sergilerken, Porto futbol oyununun en güzel ve özenle çalışılmış örneklerini sergiliyor.

Ben Fererbahçe'yi Kadıköy'de hiç bu kadar aciz görmedim. Tiribünleri yüzlerce YTL ödeyerek dolduran ve 10 puanı her zamankinden fazla hak eden taraftar bile uyandıramıyor Fenerbahçemizi.

Şimdi Aragones gidecek dertler bitecek öyle mi? Peki Aragones'e bu takımı verenler ve yine Aragones'in söylediklerini sahada yapamayanlar ne olacak?

Aragones'in Fenerliler'e “sahaya çıkın, rakip gol atarken siz elinizi havaya kaldırp çiftetelli oynayın” dediğini hiç sanmıyorum. Emre'ye gelince “Keşke hep Galatasaray'lı kalsaymışsın' diyesim geliyor ama demeyeyim...

Maçın İspanyol hakemine bir şey diyemeyeceğim. Ama O'nu bu maça atayanlara Portekiz takımının maçına atayacak başka ülkeden hakem bulamadınız mı demek isterim...

Şimdi Fener Beşiktaş'ı yener ve dertler biter... Öyle mi? Sanmıyorum...