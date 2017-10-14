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    'Sapanlı teyze' tutuklandı

    Ayşegül USTA/İSTANBUL
    14.10.2017 - 00:48 | Son Güncelleme:

    GEZİ Parkı eylemleri sırasında sapanla polise taş atan ve kamuoyunda ‘sapanlı teyze’ olarak bilinen Emine Cansever, terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Cansever, daha önce de Gezi protestoları nedeniyle 3 ay tutuklu kalmıştı.

    GİZLİ TANIK İFADESİ
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gizli tanığın ifadesi sonucu çok sayıda adrese operasyon yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla gözaltına alınan Emine Cansever’in de aralarında bulunduğu 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık sorgularının ardından İstanbul nöbetçi 9’uncu Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Cansever’in de aralarında olduğu 10 şüpheli ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklandı. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı. Gizli tanığın ifadesinde, Cansever’in DHKP/C’nin alt birimlerinden olduğu iddia edilen Emekliler Meclisi adlı dernekte örgüt adına faaliyet gösterdiğini söylediği öne sürüldü. 

    Etiketler: gezi olayları , gazetehaberleri
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