'Sapanlı teyze' tutuklandı

GİZLİ TANIK İFADESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca terör örgütü DHKP-C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gizli tanığın ifadesi sonucu çok sayıda adrese operasyon yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla gözaltına alınan Emine Cansever’in de aralarında bulunduğu 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık sorgularının ardından İstanbul nöbetçi 9’uncu Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Cansever’in de aralarında olduğu 10 şüpheli ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklandı. Bir şüpheli ise serbest bırakıldı. Gizli tanığın ifadesinde, Cansever’in DHKP/C’nin alt birimlerinden olduğu iddia edilen Emekliler Meclisi adlı dernekte örgüt adına faaliyet gösterdiğini söylediği öne sürüldü.