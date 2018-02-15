SAP SE, 2017 4'üncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

SAP SE CEO’su Bill McDermott, dördüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin şöyle konuştu;

“Bulutta hızlı büyüme vadetmiştik ve buna ulaştık! Sadece SAP; bulut, yazılım ve faaliyet gelirlerinin üçünde birden büyümesini sürdürüyor. SAP S/4HANA’nın rekor seviyede benimsenmesi, tüm SAP bulut ortamını da hareketlendirdi. Müşterilerimiz SAP Leonardo ile akıllı işletmeler için endüstrilere yönelik yeni uygulamaları bugünden keşfediyorlar. SAP’nin geleceği kaya gibi sağlam!

SAP SE CFO’su Luka Mucic ise, “Müthiş geçen dördüncü çeyrekle birlikte, yeni bulut kontrat satışlarının %31 arttığı güçlü bir yılı geride bıraktık. Söz verdiğimiz gibi, dördüncü çeyreği sabit kurlarla IFRS dışı %35,2’lik faaliyet kârıyla tamamladık. Bu da 2018 ve sonrası için beklediğimiz güçlü büyüme ve kârlılık artışının yolunu açıyor.” dedi.

2017 Yılında Öne Çıkanlar

SAP, 2015 yılının başında belirlediği 2020 hedefleri doğrultusunda tüm öngörülerini istikrarlı bir şekilde gerçekleştirdi. 2017 yılı da bu anlamda farklı değildi: Yıl boyunca hedeflerini defalarca yükseltmesine rağmen SAP, tüm alanlarda bu hedeflerine ulaşmayı başardı.

2017’nin tamamında bulut ve yazılım gelirleri %6 (IFRS) veya sabit kurlarla %8 (IFRS dışı) artarak Ekim 2017’de yükseltilen yıllık öngörülerinin tamamına ulaştı (sabit kurlarla IFRS dışı %7 ila %8,5 büyüme). Bulut abonelikleri ve destek gelirleri 3,77 milyar Euro (IFRS) veya sabit kurlarla 3,83 milyar Euro (IFRS dışı) olarak gerçekleşti ve tüm yıl için belirlenen hedeflere ulaşıldı (sabit kurlarla IFRS dışı 3,8 ila 4,0 milyar Euro). Yazılım gelirleri 4,87 milyar Euro (IFRS) olurken, bir önceki yıla kıyasla aynı kaldı veya sabit kurlarla %2 arttı (IFRS dışı). Toplam gelir, 23,46 milyar Euro (IFRS) ve 23,77 milyar Euro (sabit kurlarla IFRS dışı) oldu: böylece Ekim 2017’de yükseltilen yıllık öngörünün üst sınırına ulaşılmış oldu (23,4 milyar Euro ila 23,8 milyar Euro sabit kurlarla IFRS dışı).

Yeni bulut kontrat satışlarında[1], 2017 tamamında 1,45 milyar Euro oldu ve %26 (sabit kurlarla %30) arttı. Yeni bulut ve yazılım lisans kontrat satışları[2] da bir önceki yıla oranla sabit kurlarla %17 arttı. Bulut abonelikleri ve destek rezervleri %38 artarak yıl sonunda 7,5 milyar Euro’ya ulaştı.

2017 yılının tamamında faaliyet kârı 4,88 milyar Euro (IFRS) veya sabit kurlarla 6,92 milyar Euro (IFRS dışı) gerçekleşti ve Ekim’de yükseltilen yıllık hedefe ulaşıldı (6,85 Euro ila 7 milyar Euro sabit kurlarla IFRS dışı). Hisse başı kazanç ise %10 artışla 3,36 Euro (IFRS) ve %14 artışla 4,44 Euro (IFRS dışı) oldu. Bu artışta; Sapphire Ventures’ın bir diğer önemli katkısı olan güçlü faaliyet performansı ve grup içindeki fikri mülkiyet haklarının SAP SE’ye devredilmesiyle bir sefere mahsus olmak üzere sağlanan vergi avantajı ve ABD vergi reformu etkili oldu.

SAP’nin hızla genişleyen bulut iş kolu ve destek gelirlerindeki güçlü büyüme, daha öngörülebilir gelirlerin payını arttırmaya devam etti. Bulut aboneliklerinin & destek gelirlerinin ve yazılım destek gelirlerinin tamamı 2017’deki toplam gelirin %63’ünü oluşturdu - %1 oranında artış gerçekleşti.

2017 için faaliyet nakit akışı %9 artışla 5,05 milyar Euro oldu. Serbest nakit akışı ise önceki yıla oranla %4 artarak 3,77 milyar Euro’ya ulaştı. 2017 sonu itibarıyla net likidite - önceki yıla kıyasla 1,7 milyar Euro iyileşme göstererek 1,48 milyar Euro oldu. Yılın tamamında SAP, 500 milyon Euro değerinde hisse geri alımı yaptı ve 1,5 milyar Euro kâr payı dağıttı.

2017’nin Dördüncü Çeyreği

SAP’nin buluttaki hızlı büyümesi 2017’nin dördüncü çeyreğinde de devam etti. Yeni bulut kontrat satışlarında %22 artarak (sabit kurlarla %31) 591 milyon Euro’ya ulaştı ve böylece yeni bulut kontrat satışlarını yeniden hızlandırmak üzere Ekim 2017’de verdiği sözü tutmuş oldu.

Bulut abonelik ve destek gelirleri geçen yıla oranla %20 artarak 995 milyon Euro (IFRS) oldu ya da sabit kurlarla %28 artış elde edildi (IFRS dışı). Yazılım gelirleri, bir yıl önceki aynı döneme kıyasla %5 düşerek 2,06 milyar Euro (IFRS) oldu veya sabit kurlarla %1 (IFRS dışı) düştü. Bulut ve yazılım gelirleri önceki yılın aynı dönemine kıyasla %1 artışla 5,81 milyar Euro (IFRS) veya sabit kurlarla %6 artış gösterdi (IFRS dışı). Toplam gelir önceki yılın aynı dönemine göre %1 artarak 6,81 milyar Euro (IFRS) oldu veya sabit kurlarla %6 (IFRS dışı) arttı. Yeni bulut ve yazılım lisans kontrat satışları dördüncü çeyrekte 2017’nin aynı dönemine göre sabit kurlarla %13 büyüdü.

Dördüncü çeyrekteki faaliyet kârı geçen yıla oranla %1 artışla 1,96 milyar Euro (IFRS) oldu veya sabit kurlarla %6 (IFRS dışı) artış gösterdi. SAP, 2017 boyunca faaliyet kârı performansını iyileştirmeye odaklandı. 2017’nin ilk yarısında IFRS dışı faaliyet kârı önceki yılın aynı dönemine kıyasla sabit kurlarla %1,4 düşmesine karşın, üçüncü çeyrekte bu düşüş önceki yılın aynı dönemine kıyasla %0,9’a geriledi. Planlandığı gibi, dördüncü çeyrek önceki yılın aynı dönemine kıyasla sadece %0,1 düşüş ile bir dönüm noktasının başlangıcına işaret etti. Hisse başı kazanç %21 artışla 1,55 Euro (IFRS) ve %16 artarak 1,77 Euro (IFRS dışı) oldu. Bunun sebebi yukarıda belirtilen tek seferlik vergi avantajıydı.

SAP S/4HANA

SAP’nin yeni nesil ERP S/4HANA çözümü, “Akıllı İşletmeler” kavramının tam merkezinde yer alıyor. SAP müşterileri, S/4HANA ile IT (Bilişim Teknolojileri) ortamlarını bütünüyle sadeleştirerek işlerini gerçek zamanlı yönetebiliyor; ister bulutta ister yerleşik olarak dijital ekonomiye uygun yeni iş modelleri geliştirebiliyorlar.

SAP’nin S/4HANA müşterilerinin sayısı 7900’ü aştı ve bir önceki yılın aynı dönemine oranla %46 artış gösterdi. Şirket dördüncü çeyrekte yaklaşık 1000 müşteri kazandı ve bunların %40’ından fazlası yeni SAP müşterileri oldu. S/4HANA dördüncü çeyrekte de Standard Chartered, Puma, Emirates Group, Unilever ve Philips66 gibi dünya lideri global şirketler tarafından tercih edilmeye devam ediyor.

S/4HANA Cloud, endüstri analiz firması IDC tarafından şu üç kategoride lider seçildi: Orta ölçekli şirketler için ERP, büyük ölçekli şirketler için ERP ve Finans & Muhasebe. Cirque du Soleil ve Fraport AG dördüncü çeyrekte S/4HANA Cloud çözümünü tercih eden şirketler arasında yer aldı.

SAP Leonardo

SAP Leonardo; SAP’nin derin süreç ve endüstri uzmanlığını, gelişmiş tasarım odaklı düşünme (design thinking) metodolojisini ve Nesnelerin İnterneti (IoT), Büyük Veri, Öğrenen Algoritmalar (Machine Learning), Analitikler ve Blockchain gibi gelişmiş yazılım yeteneklerini bir araya getiriyor. SAP Leonardo, tüm bu çığır açan yetenekleri uyumlu bir şekilde bir araya getirerek, yepyeni çalışma biçimleri ve iş modelleri yaratıyor. San Francisco 49ers da işlerini yeniden tanımlamak ve akıllı bir işletmeye dönüşebilmek için dördüncü çeyrekte SAP Leonardo çözümlerini kullanmaya başlayan pek çok şirketten biri oldu.

İnsan Kaynakları Yönetimi

SAP, SuccessFactors ve Fieldglass ile belirli ve belirsiz süreli çalışanlar için toplam iş gücü yönetimi sunuyor. İK departmanlarına yöneltilen, şirket bordrosu dışındaki çalışanların da planlamalara eklenmesi ve yetenek havuzunun etkili bir şekilde oluşturulmasına yönelik talepler giderek artıyor. SuccessFactors, 89 ülkede ve 42 dilde yerelleştirilmiş bir yapıyla sunuluyor. SAP’nin İnsan Kaynakları Yönetimi çözümlerinin çekirdeğini oluşturan SAP SuccessFactors Çalışan Merkezi’nin müşteri sayısı 2017 yılının sonunda 2300’ü aştı ve dördüncü çeyrekte Foxconn, Akzo Nobel ve Beiersdorf, Inc gibi şirketlerin de aralarında olduğu yeni müşteriler kazandı.

Satış, Pazarlama ve E-ticaret

SAP’nin yeni nesil Satış, Pazarlama ve E-ticaret çözümleri, şirketlerin pazarlamadan satışa ve servise kadar her noktada müşteri yönetimi süreçlerini kusursuz ve gerçek zamanlı olarak yürütebilmelerini sağlıyor. Şirketler, satış kanalları ister sosyal ağlar isterse perakende ya da e-ticaret olsun, müşterilerini bütünsel bir bakış açısı ile tek noktadan takip edebiliyorlar. SAP’nin Satış, Pazarlama ve E-ticaret (CEC) çözümleri perakendeden, telekomünikasyona, finansal hizmetlerden, üretim ve kamuya kadar pek çok farklı sektörde hem B2C hem de B2B alanlarında hizmet veriyor. SAP’nin CEC çözümleri, yeni bulut kontrat satışlarında bir kez daha güçlü bir çift haneli büyüme elde etti. Dördüncü çeyrekte Robert Bosch ve Deutsche Telekom, Hybris’i tercih etti. Dördüncü çeyrekte ayrıca SAP, müşteri bilgisi ve erişim yönetiminde pazar lideri Gigya’nın satın alınma sürecini tamamladı. Böylece SAP’nin CEC çözümleri daha da genişleyerek şirketlerin müşteri profillerini, tercihlerini ve onaylarını daha iyi yönetmesini sağlayacak ve müşteriler verileri üzerinde her daim kontrol sahibi olacak.

İş Ağları

SAP’nin iş ağı çözümlerinin her biri kapsamlı, açık ve global bir platform sunarak müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları ve yazılım geliştiricilerden oluşan geniş bir ekosistemi birbirine bağlıyor ve sürekli gelişen içerik ve inovasyona imkân tanıyor. 180’den fazla ülkede 3,1 milyonun üzerinde şirket, Ariba ağı üzerinde iş birliği yaparak yılda 1 trilyon ABD dolarını aşan tutarda ürün ve servis ticareti yapıyor. Ariba ağı, tedarik zincirinde sağladığı şeffaflık ve iç görü ile şirketlerin etik açıdan sorumluluk anlayışıyla hareket etmesine destek oluyor. SAP, dördüncü çeyrekte Ford Motor ve Coca-Cola ile anlaşma imzaladı.

SAP Concur, 50 milyona yakın son kullanıcının seyahat ve masraf işlemlerini kolayca gerçekleştirmesine yardımcı oluyor. Dördüncü çeyrekte SAP, Vodafone ve Barclays ile anlaşma imzaladı. Müşterilerimiz SAP Fieldglass ile 180’in üzerinde ülkede 4,3 milyondan fazla esnek zamanlı çalışanın işlemlerini yönetiyor. Dördüncü çeyrekte ise UBS, SAP Fieldglass’ı tercih eden şirketler arasında yer aldı. Dördüncü çeyrekte SAP İş Ağları (Business Network) segmentinde toplam gelir, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %18 artışla 615 milyon Euro’ya ulaştı ve brüt kâr marjı %2 artarak %77’ye çıktı.

2017’nin Dördüncü Çeyreğinde Bölgesel Gelir Performansı

SAP, EMEA (Avrupa,Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde bulut ve yazılım gelirlerini %3 (IFRS) ve sabit kurlarla %4 (IFRS dışı) artırarak sağlam bir performans sergiledi. Bulut abonelikleri ve destek gelirleri %51 (IFRS) ve sabit kurlarla %56 (IFRS dışı) oranında olağanüstü bir artış gösterirken, özellikle Almanya ve Rusya öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. SAP ayrıca Rusya, İsviçre ve Hollanda’da yazılım gelirlerinde çift haneli güçlü bir büyüme sağladı.

Şirket, Amerika kıtasındaki kur dalgalanmalarından önemli ölçüde etkilendi. Bulut ve yazılım gelirleri %3 (IFRS) düştü ama sabit kurlarla (IFRS dışı) %6 artış sağlandı. Bulut abonelikleri ve destek gelirleri ise %7 (IFRS) ve sabit kurlarla %16 (IFRS dışı) yükseldi. Latin Amerika’da Brezilya genel anlamda çok güçlü bir performans sergiledi. Kuzey Amerika’da da Kanada’nın yazılım gelirleri çift haneli büyüme gösterdi.

SAP, Asya Pasifik ve Japonya bölgesinde güçlü kur dalgalanmalarına rağmen hem bulut ve yazılım gelirlerinde hem de bulut abonelikleri ve destek gelirlerinde güçlü bir performans sergiledi. Bulut ve yazılım gelirleri %4 (IFRS) ve sabit kurlarla %11 (IFRS dışı) arttı. Bulut abonelikleri ve destek gelirleri ise %38 (IFRS) ve sabit kurlarla %49 (sabit kurda IFRS dışı) artış gösterdi; Çin ve Japonya öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Yazılım gelirlerinde de Avustralya ve Singapur, çift haneli büyümenin gerçekleştiği etkileyici bir çeyrek dönem geçirdi.

2018 Öngörüleri

Şirket, 2018 öngörülerini aşağıdaki şekilde açıkladı:

SAP, bulut iş kolunda kaydettiği güçlü ivmeye dayanarak, 2018’in tamamında IFRS dışı bulut abonelikleri ve destek gelirlerinin sabit kurlarla 4,8 milyar Euro - 5 milyar Euro aralığında olmasını bekliyor (Bu rakam 2017’de 3,77 milyar Euro olarak gerçekleşti). Bu aralık sabit kurlarla %27 - %33 büyüme oranına işaret ediyor.

Şirket, IFRS dışı 2018 yılında bulut ve yazılım gelirlerinin sabit kurlarla 20,7- 21,1 milyar Euro aralığında olmasını bekliyor (2017:19,55 milyar Euro). Bu aralık sabit kurlarla %6-%8 büyümeyi temsil ediyor.

SAP, 2018’in tamamında IFRS dışı toplam gelirlerinin sabit kurlarla 24,6 - 25,1 milyar Euro aralığında olmasını bekliyor (2017: 23,46 milyar Euro). Bu aralık sabit kurlarla %5 - %7 artışa işaret ediyor.

Şirket, 2018 yılının tamamında IFRS dışı faaliyet kârının sabit kurlarla 7,3 - 7,5 milyar Euro aralığında olmasını bekliyor (2017: 6,77 milyar Euro). Bu aralık sabit kurlarla %8 -%11 büyümeye karşılık geliyor.

Şirketin 2018 yılının tamamına ilişkin öngörülerinin sabit kur üzerinden hesaplanmasına karşın, fiili kurlarla rapor edilen rakamların yıl içinde gerçekleşecek döviz kuru dalgalanmalarından etkilenmesi bekleniyor. Döviz kurları, yılın geri kalanı boyunca Ocak 2018 başındaki seviyesinde kalırsa, IFRS dışı bulut ve yazılım gelirlerinde 2018’in ilk çeyreğinde -7 ile -9 oranında, 2018’in tamamında ise -3 ile -5 oranında bir kur direnci bekleniyor. IFRS dışı faaliyet kârında da 2018’in ilk çeyreğinde -6 ile -8 oranında, 2018’in tamamında ise -4 ile -6 oranında kur direnci bekleniyor.

IFRS 15 Etkisi

SAP, 1 Ocak 2018 itibarı ile muhasebe prensiplerinin bir kısmını IFRS 15‘de tanımlı haliyle “Müşteri Sözleşmelerinden Kaynaklanan Gelirler” prensibini benimseyecek şekilde güncelledi. SAP’nin tercih ettiği IFRS 15 uygulama yöntemi kapsamında, önceki yılların yeni prensiplere uyumunun yeniden değerlendirilmesi gerekmiyor. Dolayısıyla, 2018 yılındaki yıldan yıla gelir ve kâr artışı yeni prensiplerden etkilenecek.

Şirket, muhasebe prensiplerindeki bu değişimin gelirler, faaliyet giderleri ve kâr üzerinde etkilerinin şöyle olacağını öngörüyor:

Gelirlerde, 0,1 milyar Euro’dan düşük tutarda olmak üzere bir yükselme bekleniyor. Bu farkın önemli bir kısmı, geçmiş yıllarda müşterilere sunulan ve yazılım geliri olarak sonuçlanan yazılım satın alma seçeneklerinden kaynaklanacak.

Faaliyet giderleri - satış ve pazarlama giderleri anlamında - olumlu yönde etkilenecektir. Bu etkinin satış komisyonlarının daha yüksek düzeyde aktifleştirilmesinden kaynaklı yaklaşık 0,2 milyar Euro değerinde olması bekleniyor. Diğer prensip değişikliklerinin işletme giderleri üzerinde 0,1 milyar Euro’dan daha düşük olmak üzere bir ek gelir maliyeti getireceği öngörülüyor.

Yukarıda belirtilen etkiler, faaliyet kârı üzerinde yaklaşık 0,2 milyar Euro’luk net olumlu etki yaratacak.



SAP’nin 2020 Hedefleri

2018’in de ilerisine baktığımızda SAP, şirketin buluttaki hızlı büyümesi, güçlü yazılım ivmesi ve faaliyet kârındaki genişlemeye dayanarak, en son 2017 başında güncellenen bulut, toplam gelirler, faaliyet kârı ve daha öngörülebilir gelir paylaşımı için verdiği 2020 hedefini yineliyor.

2017’deki kur direncine karşın SAP, 2020’de şu hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor:

IFRS dışı bulut abonelikleri ve destek gelirleri 8−8,5 milyar Euro

IFRS dışı toplam gelirler 28−29 milyar Euro

IFRS dışı faaliyet kârı 8,5−9 milyar Euro

SAP, daha öngörülebilir gelirlerinin (toplam bulut abonelikleri & destek gelirleri ve yazılım destek gelirleri) oranının 2020’de %70-75’e ulaşacağı beklentisini koruyor.

SAP, uzun vadeli büyüme hedeflerinin ardındaki temel etkenleri şirketin Entegre Raporu’nda ve 6 Mart 2018’de New York’ta düzenleyeceği Sermaye Piyasaları Günü’nde ele alacak.

4 “Muhasebe prensiplerindeki değişikliğin etkisi”, SAP’nin yeni IFRS 15 bazlı politikaları kapsamında ölçümlenen gelir ve kâr ile eski prensiplerin uygulanmaya devam etmiş olması durumunda ölçümlenecek gelir ve kâr arasındaki fark anlamına gelmektedir.