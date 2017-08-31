Santrançta Türkiye de var: Afrika Boynuzu’nda üs yarışı

ARAP dünyasında Katar ile başını Suudi Arabistan’ın çektiği diğer ülkeler arasındaki çekişme kendini Afrika Boynuzu olarak anılan kıtanın kuzeydoğusundaki bölgede de gösteriyor. Bölge, Suudi öncülüğündeki Arap koalisyonunun operasyon yaptığı Yemen’e de yakınlığı açısından kritik bir önem taşıyor. Afrika Boynuzu ile Yemen arasındaki Kızıldeniz ve Aden Körfezi, Körfez ülkelerinden Avrupa’ya petrol taşıyan tankerlerin de geçiş noktası. Suudilerin müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Eritre’nin Assab kentinde bir limanı var. BAE, yakında Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland adlı bölgede de bir askeri üs inşa edecek. BAE, bunun karşılığında Somaliland’in yerel güçlerini eğitecek. Bu üs, BAE’nin Aden Körfezi’ndeki gemicilik faaliyetlerinin güvenliğini de sağlayacak. Suudi Arabistan ise bölgenin küçük ülkesi Cibuti’de bir üs kurmayı planlıyor. Cibuti’de Çin bir askeri üs inşa ediyor. ABD de Cibuti’deki üssünden Somali ve Yemen’de insansız hava aracıyla saldırılar düzenliyor.

TÜRKİYE, İKİNCİ ÜSSÜNÜSOMALİ’DE KURUYOR

Somali’nin en büyük bağışçısı Suudi Arabistan. BAE ise Somali ordusunu eğitiyor ve bu yıl yüksek bir yardım yapma sözü verdi. Bu durum, Somali’nin Suudiler ve BAE ile gerilim yaşayan Katar’la ilişkilerini geliştirmesini engellemiyor. Arap komşuları hava sahalarını kapatınca Katar uçakları Somali üzerinden uçuşa başladı. Katar’ın Somali’deki başkanlık seçimlerinde de etkili olduğu iddiaları var. Türkiye de Somali’nin başkenti Mogadişu’da askeri üs açıyor. Bu, Türkiye’nin ikinci denizaşırı üssü. Türkiye’nin denizaşırı diğer üssü Katar’da. Uluslararası Kriz Grubu Afrika Boynuzu projesinin direktörü Raşid Abdu, “Arap gücü için Somali’den daha stratejik bir yer bulamazsınız. Bu da bu güçlerin Somali üzerinde yoğunlaşmasını açıklıyor” dedi.

ERİTRE KAZANÇLI ÇIKIYOR

Bölgesel güçlerin, Afrika’nın kuzeydoğusundaki bu güç mücadelesi Afrika ülkelerinin kendi çizgilerini de belirliyor. Eritre bunlar arasında en büyük fırsatı bulan ülke. Körfez’deki krizin ardından Katar ordusunun, 400 barış gücü askerini çektiği Kızıldeniz’deki bir ada Eritre tarafından ele geçirildi. Ada, Eritre ile Cibuti arasında anlaşmazlık meselesiydi. Eritre hükümeti, BAE ve Suudi Arabistan’la yakın ilişkileri sayesinde bölgedeki nüfuzunu artırma peşinde. Bu gelişmelerden endişelenen Afrika ülkelerinin başında ise 115 milyon insanın yaşadığı bölgenin 96 milyonluk nüfusuyla açık ara en kalabalık ülkesi Etiyopya geliyor. Eritre ile 20 yıl savaşmış olan Etiyopya, kazanımlarını kaybetmekten endişeli.