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    Santralda çalışırken irtibat görevlisi olmuş

    Toygun ATİLLA / İSTANBUL
    06.10.2017 - 22:37 | Son Güncelleme:

    Casusluk suçlamasıyla tutuklanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un, gece santral operatörü olarak işe girdiği, daha sonra yıllar içinde irtibat görevlisi konumuna kadar yükseldiği öğrenildi.

    Üniversite eğitimi olmayan Metin Topuz, ifadesinde eğitim durumu ve ABD Başkonsolosluğu’nda işe girişiyle ilgili de bilgi verdi. İstanbul’da 1959 yılında doğan Metin Topuz, orta öğrenimini Fındıklı Ortaokulu, lise eğitimini Beyoğlu Atatürk Lisesi’nde tamamladı. 1979’da askere gitti, Ankara Mamak Muhabere Okulu’ndan terhis oldu. Askerlik dönüşü bir inşaat şirketinde yardımcı muhasebe elemanı olarak çalıştı. Ağustos 1982’de ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda işe girdi. Polis ve savcılıkta verdiği ifadesinde ABD Başkonsolosluğu’nda görevini gece santral operatörü olarak tanımlayan Topuz, 1992 Şubat’a kadar 10 yıl süreyle gece santral operatörü olarak görev yaptığını belirtti. Bu tarihten sonra ABD Başkonsolosluğu Amerikan Federal Narkotik Polis teşkilatı İstanbul bürosuna geçen Topuz halen burada çalıştığını söyledi. Topuz’un evinde yapılan aramada dijital verilere ve cep telefonuna el konulduğu, bunların da incelemeye alındığı belirtildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Metin Topuz , casusluk
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