Şantajcı tutuklandı, Almanya nefes aldı

ÜLKEDEKİ önemli market zincirlerinden şantajla para almayı planlayan cani, yaşadığı Baden Württemberg eyaleti sınırları içinde kalan Ofterdingen beldesinde 220 polisin görev aldığı bir operasyonun ardından yakalandı. Polis, 53 yaşındaki Jochen S.’yi köpeğini gezdirdiği sırada ele geçirdi. Nöbetçi hakime çıkarılan Jochen S. tutuklanarak cezaevine kondu. Para için bebekleri öldürmeyi göze alan caninin yakalanması Almanya’ya nefes aldırdı.

Köpek eğitmeni olarak çalışan Jochen S.’nin evinde 500 mililitrelik şişenin içinde etil alkol bulundu. Evde yapılan aramalarda bir dizüstü bilgisayara da el konuldu. Polis, caninin yakalanmasına rağmen mama satın alacakları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Açılmış veya açıldığından şüphe edilen ürünlerin satın alınmaması çağrısı yaptı. Şüpheli ilk sorgusunda ifade vermezken, bilinenden daha fazla mamaya zehir katmadığını söyledi.