Santa Farma'ya üç ISO belgesi

Uluslararası Standartlaştırma Organizasyonu (ISO) tarafından belirlenen ISO standartları kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemlerinin kurulmasını ve söz konusu sistemlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını gerektiriyor. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 belgelerine sahip olan ilaç şirketleri, müşteri memnuniyeti, organizasyonel etkinlik, etkin kaynak kullanımı gibi alanlarda uluslararası alanda tescil edilmiş standartlara kavuşmuş oluyor.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Santa Farma Fabrika Müdürü ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Mithat Cin, şunları söyledi: “Yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmaların ve denetleme süreçlerinin sonucunda uluslararası kalite standartları belgelerimizi almış bulunuyoruz. ISO belgelerine sahip şirket sayısının artması, ülkemiz açısından stratejik öneme sahip ilaç sektörümüzün de gelişiminin bir göstergesidir. Söz konusu standartlara ulaşmış olmamız bize önemli avantajlar sağlayacak.”