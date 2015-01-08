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Şansınız devam ediyor!

08.01.2015 - 09:11 | Son Güncelleme:

Sevgililer Günü’nde Banvitburada.com’la Amerika’da NBA All Star Keyfi yaşayabilirsiniz.

Banvitburada.com’ üzerinden, 12 Ocak 2015 tarihine kadar her gün, en çok alışveriş yapan 1 kişi finalist olacak.

Şansınız devam ediyorGeçtiğimiz haftalarda internet veya çağrı merkezi üzerinden piliç, hindi ve kırmızı et ürünlerinde en pratik ve hafif lezzetleri tüketicilerinin kapısına kadar getiren Banvitburada.com, üyelerine özel olarak ‘NBA All Star 2015 - Banvit ile Amerika’ya’ yarışmasını başlatmıştı. Banvitburada.com üzerinden 24 Aralık 2014 tarihinde başlayan yarışma 12 Ocak 2015 tarihlerine kadar devam ediyor. Bu günler arasında 20 gün boyunca her gün, en yüksek alışverişi yapan 1 kişi, finalist olarak bilgi yarışmasına katılmaya hak kazanıyor.

O yüzden hala şansınız var. 12 Ocak’a kadar alışverişinizi yapın, günün kazananı ve bilgi yarışması finalisti olun.

20 gün boyunca, günün en çok alışverişini yapan 20 finalist 14 Ocak Çarşamba günü Facebook ortamında saat 21.00’de bilgi yarıymasına katılacak. Yarışmada en yüksek puanı alarak birinci olan finalist ise 11 Şubat 2015 - 16 Şubat 2015 tarihleri arasında New York’ta çift kişilik konaklama fırsatı ile NBA All Star 2015 etkinlik ve maçına çift kişilik bilet kazanacak.

Kazanan katılımcıların 15 Ocak 2015 tarihinde www.banvitburada.com’da ilan edileceği yarışmanın ikincisi iPhone 6 16 GB, üçüncüsü ise iPad Mini 3 16 GB kazanacak. Yarışma detayları için www.banvitburada.com adresini ziyaret edebilirsiniz…

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