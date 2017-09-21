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Hürriyet >Ekonomi>Şansını ikinci kez deniyor

Şansını ikinci kez deniyor

Hürriyet Haber
21.09.2017 - 22:07 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 22:07

TEKNOLOJİ devi Google, akıllı telefon markalarıyla ikinci şansını deniyor. Daha önce Motorola’yı satın alan ve daha sonra bu markayı Çinli Lenovo’ya satan Google, bu kez Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC’yi satın aldı.

Dün yapılan açıklamaya göre Google, HTC’yi satın almak için 1.1 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı. Nakit ödeme ile gerçekleşecek satın alma, 2018’de tamamlanacak. HTC’nin akıllı telefon bölümünü kapsayan anlaşma sonrasında, Tayvanlı şirket dilerse Vive sanal gerçeklik başlıkları ve telefon gibi diğer ürünlerini de kendi markasıyla hazırlamaya devam edebilecek. Tayvan’daki 2 bin HTC çalışanı da Google ekibine katılacak.

MOTOROLA’YA BENZER Mİ?
Google’ın HTC’yi satın almasının en büyük sebeplerinin başında şirketin kendi markası olan Nexus ailesini pazarda daha iddialı konuma getirmek bulunuyor. Şirketin geliştirdiği ve şu anda dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi olan Android’in en yüksek deneyimini Nexus ailesinde sunan Google, hem ülkelerdeki satış yaygınlığı hem de pazar payı bakımından aradığını çok bulamamıştı. Bu telefonlar için pek çok üreticiyle çalışan Google’ın, HTC satın almasıyla birlikte ürünlerini daha büyük bir kitleye ulaştırması bekleniyor. Buna ek olarak Google, 2012 yılında HTC’ye verdiği rakamdan çok daha fazlasına Motorola’yı satın almıştı.

Etiketler: HTC , Motorola , gazetehaberleri
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