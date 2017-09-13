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    Şans Topu sonuçlarında geri sayım... 13 Eylül Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 20:11 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 20:11

    Şans Topu sonuçları için geri sayım başladı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu sonuçlarının bu haftaki çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından bekleniyor. Peki, 13 Eylül Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu çekiliş sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Şans Topu sonuçlarının bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye kime çıkacak merak konusu oldu. Peki, 13 Eylül Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresinin çekilişi ardından saat 21.45'te belli olacak.

    ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 697 bin 614 lira 60 kuruş ikramiye kazandı.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 16 kişi 4 bin 360 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 246 kişi 283 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 951 kişi 31 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 638 kişi 15 lira 70'er kuruş, 3 bilen 83 bin 715 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 441 kişi 5 lira 25'er kuruş, 1 artı 1 bilen 189 bin 421 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

    Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Fatih ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

    Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 325 bin 381 lira 75 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 927 bin 321 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 516 bin 751 lira 49 kuruş aktarıldı.

    ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NASIL DAĞITILIR?

    Çekiliş sonrası ikramiye kazanan şanslı oyuncuların ikramiyeleri;
    (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
    (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
    (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

    Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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