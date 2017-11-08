Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 8 Kasım MPİ Şans Topu sonuçları

Şans Topu sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu oynamayı seven vatandaşlar tarafından her hafta büyük bir heyecanla oynanan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiye kime çıkacak merak ediliyor. Peki, Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Şans Topu çekilişinin 856'ncısı bu akşam Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar vatandaşlara duyurulacak ve vatandaşlar ikramiye kazanıp kazanmadığını görüntüleyebilecekler.

Şans Topu çekilişi, düzenli olarak Çarşamba akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekiliş sonuçlarının açıklanması ise en geç 21:45'tir. Çekiliş sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, saat 21:45'ten sonra Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

1 Kasım 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 01 - 20 - 22 - 24 - 29 + 02

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 855. hafta çekilişinde;

5+1 bilen 3 kişi 500 bin 589 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte aynı zamanda 5 bilen 18 kişi 4 bin 380 lira 45'er kuruş, 4+1 bilen 253 kişi 311 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 68 kişi 34 lira 35'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 700 kişi 20'şer lira, 3 bilen 90 bin 405 kişi 4 lira 5'er kuruş, 2+1 bilen 61 bin 307 kişi 6 lira 5'er kuruş ve 1+1 bilen 188 bin 134 kişi de 3 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.