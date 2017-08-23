Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı... İşte 23 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu sonuçlarının açıklanması büyük bir merakla vatandaşlar tarafından bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çekilişi yapılan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan kişiler belli oldu. Peki, Şans Topu sonuçlarında şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar.

13 19 21 24 29+06

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Şans Topu'nda 845. hafta çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar en geç saat 21:45'te Şans Topu sonuçlarını öğrenebilir.

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ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

16 Ağustos 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 02 - 04 - 50 - 11 - 31 + 05

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 679 bin 724 lira 50 kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 11 kişi 6 bin 179 lira 45'er kuruş, 4+1 bilen 201 kişi 338 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 411 kişi 37 lira 65'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 286 kişi 15 lira 70'şer kuruş, 3 bilen 77 bin 792 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2+1 bilen 66 bin 41 kişi 4 lira 85'er kuruş ve 1+1 bilen 212 bin 502 kişi de 2 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden sonuçlara erişebilir. Çekilişin tamamlanmasının ardından resmi sonuçlar MPİ internet sitesinde duyurulur.