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    Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 16 Ağustos Şans Topu sonuç sorgulama

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 19:53Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 19:53

    Şans Topu sonuçlarının saat kaçta çekileceği milyonlarca vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa zengin olmanın kapılarını açan Şans Topu sonuçları bu akşam Milli Piyango İdaresi tarafından çekilecek. Peki, Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak?

    Milli Piyango İdaresi tarafından her çarşamba akşamı çekilişi yapılan Şans Topu için geri sayım başladı. Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam çekilecek ve Şans Topu'nda kazandıran numaralar belli olacak. Peki, Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? 

    ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR

    MPİ'nin çekiliş düzenine göre Şans Topu diğer oyunlarda olduğu gibi 21.15'te çekilecek. Bu çekiliş istenirse millipiyango.gov.tr adresinde canlı yayında izlenebilir. Daha sonra 21.30 ile 21.45 civarlarında da haftanın kazananları açıklanacak. Her bir ikramiye grubununda kimin ne kadar para ödülü kazandığı bildirilecek.

    ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    Şans Topu 843. hafta çekilişinde çıkan numaralar 18, 20, 23, 24, 31 ve artı 10 olarak belirlendi.
    Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 332 bin 665 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde üyük ikramiye isabet eden kuponların Balıkesir'in Ayvalık ve Bursa'nın Yenişehir ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 9 Ağustos Şans Topu çekilişinde, 5 bilen 17 kişi 3 bin 914 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 239 kişi 278 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 607 kişi 34 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 434 kişi 17 lira 65'er kuruş, 3 bilen 79 bin 463 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 169 kişi 5 lira 40'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 182 bin 465 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

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