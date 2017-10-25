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    Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından saat kaçta açıklanacak? 25 Ekim Şans Topu sonuçları

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 18:35 | Son Güncelleme:

    Şans Topu sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı yüz binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Şans oyunu oynamayı seven vatandaşlar tarafından bugünkü çekilişi merakla beklenen Şans Topu'nun, büyük ikramiye verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki, Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından saat kaçta açıklanacak?

     Milli Piyango İdaresi tarafından her çarşamba akşamı çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu haftaki sonuçları için heyecan dorukta. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu'nda büyük ikramiye çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki, Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından saat kaçta açıklanacak?

    ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Şans Topu çekilişini bekleyen vatandaşlar öte yandan sonuçların nereden ve nasıl öğrenileceğini merak ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları en geç saat 21:45'ten sonra ilk ve resmi olarak www.mpi.gov.tr ve www.millipiyango.gov.tr adreslerinde yayınlanmaktadır.

    Sonuçların açıklandığı sayfada büyük ikramiye kazanan il ve ilçe bilgisi, kazanan numaralar, ikramiye bilgisi ve çekilişin videosu da yer almaktadır.

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    5+1 bilen 1 kişi 725 bin 16 lira 95 kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan il/ilçe Antalya-Kepez olarak belirlendi. Aynı zamanda 5 bilen 17 kişi 4 bin 264 lira 85'er kuruş, 4+1 bilen 170 kişi 427 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 646 kişi 36 lira 50'şer kuruş, 3+1 bilen 5 bin 689 kişi 21 lira 55'er kuruş, 3 bilen 75 bin 795 kişi 4 lira 45'er kuruş, 2+1 bilen 55 bin 809 kişi 6 lira 5'er kuruş ve 1+1 bilen 189 bin 126 kişi de 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

    Etiketler: 25 ekim şans topu sonuçları
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