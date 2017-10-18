Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi her çarşamba gerçekleştirilen Şans Topu sonuçlarının bu haftaki çekilişi için geri sayım başladı. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak ediliyor. Peki, Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından ne zaman açıklanacak?

Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişini saat 21.15 civarında gerçekleştiriyor. Sonuçların açıklanması ise saat 21.45'te belli olacak.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Şans Topu çekilişleri her hafta Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilir. Çekiliş sonucunda 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihliler arasından;



1+1, 2+1, 3, 3+1 bilen talihliler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilen talihliler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilen ve büyük ikramiye almaya hak kazanan talihliler ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.



Çekiliş ile ikramiye kazanan talihliler, bir yıl içinde ikramiyesini almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.



ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?



Şans Topu iki kolondan oluşur. Kolonların bir tanesinde 1’den 34’e kadar, diğerinde ise 1’den 14’e kadar sayılar yer alır. İlk sayı kümesi içerisinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Böylece bir kolon oynanmış olur. Oynanan her kolon ayrı ücretlendirilir. Çekilişe katılmak isteyenler, Perşembe sabahından itibaren Çarşamba günü saat 21.00’a kadar kupon doldurarak çekilişe katılabilirler.