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    Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 4 Ekim Şans Topu sonuçları

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 21:47 | Son Güncelleme:

    Şans Topu sonuçları yüz binlerce vatandaş tarafından merakla bekleniyordu. Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Her hafta çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu sonuçlarında bu haftanın talihlileri belli oldu. İşte, 4 Ekim Şans Topu sonuçları.

    Şans Topu 4 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş sonuçlarında bu hafta tam 4 kişi büyük ikramiyeyi bildi ve ikramiye paylaşıldı. Ankara Çankaya’dan 2 kişi, Balıkesir Edremit’ten 1 kişi, Mersin Mezitli’den 1 kişi büyük ikramiyeyi bildi ve kişi başına 184.144,40 TL değerinde ikramiye kazandılar. 5 bilen 57 kişi 1.292,30 TL, 4+1 bilen 277 kişi, 4 bilen 4.039 kişi 24,35 TL, 3+1 bilen 7.235 kişi 17,15 TL, 3 bilen 92.673 kişi 3,70 TL, 2+1 bilen 61.209 kişi 5,70 TL, 1+1 bilen 196.161 kişi ise 3,35 TL değerinde ikramiye kazandılar.

    02 12 16 26 32+10

    ŞANS TOPU 5+1 OYUNU

    Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

    Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.
    Çok kazandıran oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

    ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 4 Ekim Şans Topu sonuçları

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    Şans Topu 27 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı. İstanbul Avcılar’dan 5+1 bilen 1 kişi 1.476.093,50 TL değerinde ikramiye kazandı. 5 bilen 22 kişi 3.511,55 TL, 4+1 bilen 217 kişi 356,40 TL, 4 bilen 2.951 kişi 34,95 TL, 3+1 bilen 6.424 kişi 20,15 TL, 3 bilen 86.185 kişi 4,20 TL, 2+1 bilen 59.938 kişi 6,00 TL, 1+1 bilen 198.203 kişi ise 3,50 TL ikramiye kazandı. 

    ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NASIL DAĞITILIR?

    Çekiliş sonrası ikramiye kazanan şanslı oyuncuların ikramiyeleri;
    (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
    (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
    (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

    Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

    Etiketler: şans topu , şans topu sonuçları , 4 ekim şans topu sonuçları , milli piyango
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