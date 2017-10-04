Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 4 Ekim Şans Topu sonuçları

Şans Topu 4 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı. Çekiliş sonuçlarında bu hafta tam 4 kişi büyük ikramiyeyi bildi ve ikramiye paylaşıldı. Ankara Çankaya’dan 2 kişi, Balıkesir Edremit’ten 1 kişi, Mersin Mezitli’den 1 kişi büyük ikramiyeyi bildi ve kişi başına 184.144,40 TL değerinde ikramiye kazandılar. 5 bilen 57 kişi 1.292,30 TL, 4+1 bilen 277 kişi, 4 bilen 4.039 kişi 24,35 TL, 3+1 bilen 7.235 kişi 17,15 TL, 3 bilen 92.673 kişi 3,70 TL, 2+1 bilen 61.209 kişi 5,70 TL, 1+1 bilen 196.161 kişi ise 3,35 TL değerinde ikramiye kazandılar.

02 12 16 26 32+10

ŞANS TOPU 5+1 OYUNU

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Çok kazandıran oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00’e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

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GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu 27 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı. İstanbul Avcılar’dan 5+1 bilen 1 kişi 1.476.093,50 TL değerinde ikramiye kazandı. 5 bilen 22 kişi 3.511,55 TL, 4+1 bilen 217 kişi 356,40 TL, 4 bilen 2.951 kişi 34,95 TL, 3+1 bilen 6.424 kişi 20,15 TL, 3 bilen 86.185 kişi 4,20 TL, 2+1 bilen 59.938 kişi 6,00 TL, 1+1 bilen 198.203 kişi ise 3,50 TL ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NASIL DAĞITILIR?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan şanslı oyuncuların ikramiyeleri;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.