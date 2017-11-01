Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 1 Ekim Şans Topu sonuçları sorgulama

1 Ekim Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 3 kişi 500 bin 589 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 18 kişi 4 bin 380 lira 45'er kuruş, 4+1 bilen 253 kişi 311 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 68 kişi 34 lira 35'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 700 kişi 20'şer lira, 3 bilen 90 bin 405 kişi 6 lira 5'er kuruş, 2+1 bilen 61 bin 307 kişi 6 lira 5'er kuruş ve 1+1 bilen 188 bin 134 kişi de 3 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

01 20 22 24 29+02

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu'nun 584. hafta çekilişi 25 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirildi. Kazandıran numaraların 01, 02, 15, 19, 23 + 09 olarak belirlendiği Şans Topu'nda 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftaya devretti.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Şans Topu çekilişlerinde 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye kazanırlar. İkramiye kazanan talihliler içerisinden;



5+1 bilenler Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden,

4+1 ve 5 bilenler Mili Piyango İdaresi şubelerinden ya da loto bayilerinden,

1+1, 2+1, 3, 3+1 ve 4 bilenler de loto bayilerinden ikramiyelerini alabilirler.

İkramiye almaya hak kazanan talihliler, bir yıl içinde ikramiyesini ilgili yerden almalıdır. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.



ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?



Şans Topu çekilişi, her hafta Çarşamba günleri düzenlenir. Çekiliş kuponunda iki sayı kümesi yer alır. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar sayılar bulunur. Bu kümeden 5 tane sayı seçilir ve işaretlenir. İkinci sayı kümesi ise 1’den 14’e kadar olan sayılardan oluşur. Bu sayı kümesinden de 1 sayı seçilir ve işaretlenir. Böylece bir kolon oynanmış olur. Oynanan her kolon için ücret alınır. Çekilişe katılacak olanlar, Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00’a kadar kupon doldurarak çekilişe katılabilirler.