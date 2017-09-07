Şans Topu sonuçları 6 Eylül tarihinde Milli Piyango tarafından açıklandı

Şans Topu çekiliş sonuçları milyonlarca vatandaşa umut kapısı açmaya devam ediyor. Her hafta milyonlarca vatandaşın hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olan Şans Topu sonuçlarında bu hafta 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'dan 2 kişi büyük ikramiyeyi kazanmıştı. Bu hafta da şanslı kişi İstanbul'dan çıktı. İstanbul'un Fatih ilçesinden şanslı numaraları tutturan kişi tam 697.614,60 TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte, 6 Eylül Şans topu sonuçları ve kazanan numaralar.

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Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 697 bin 614 lira 60 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 16 kişi 4 bin 360 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 246 kişi 283 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 951 kişi 31 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 638 kişi 15 lira 70'er kuruş, 3 bilen 83 bin 715 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 441 kişi 5 lira 25'er kuruş, 1 artı 1 bilen 189 bin 421 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Fatih ilçesinden yatırıldığı belirlendi.



Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 325 bin 381 lira 75 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 927 bin 321 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 516 bin 751 lira 49 kuruş aktarıldı.

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu 30 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye İstanbul Fatih ve İstanbul Sarıyer’den iki kişiye isabet etti ve 5+1 bilen 2 kişi 347.925,60 TL ikramiye kazandı. 5 bilen 14 kişi 347.925,60 TL, 4+1 bilen 194 kişi 358,80 TL, 4 bilen 2.533 kişi 36,70 TL, 3+1 bilen 5.760 kişi 5.760, 3 bilen 79.155 kişi 4,10 TL, 2+1 bilen 54.317 kişi 6,00 TL, 1+1 bilen 186.222 kişi ise 3,35 TL ikramiye kazandı.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.