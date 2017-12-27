Şans Topu sonuçları için heyecan dorukta... 27 Aralık Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından her çarşamba akşamı çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz hafta devir yapmayan Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı yoksa Şans Topu devredecek mi merak ediliyor. Peki, 27 Aralık Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak?

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu'nun 20 Aralık akşamı gerçekleştirilen 862. hafta çekilişinde 5+1 bilen 3 talihli 242 bin 214 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Öte yandan çekilişte 5 bilen 34 kişi 2 bin 137 lira 60'er kuruş, 4+1 bilen 303 kişi 240 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 167 kişi 23 lira 25'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 308 kişi 17 lira, 3 bilen 98 bin 90 kişi 3 lira 45'er kuruş, 2+1 bilen 61 bin 157 kişi 5 lira 65'ar kuruş ve 1+1 bilen 189 bin 694 kişi de 3 lira 40'er kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması ise en geç 21:45'tir ve vatandaşlar bu saatten sonra Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir. Öte yandan Şans Topu çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar, saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine girebilir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Şans Topu çekilişleri sonucunda 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazananlardan;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilen ve büyük ikramiyeyi kazananlar ise Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.



İkramiyelerin bir yıl içinde ilgili yerden alınması gerekir. Bir yıl içerisinde alınmamış olan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Bu ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.