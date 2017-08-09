Şans Topu sonuçları açıklandı... 9 Ağustos Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu çekiliş sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi 2 talihli kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişiler Balıkesir ve Bursa'dan çıktı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişiler tam 332.665,90 TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte, Şans Topu sonuçlarından kazandıran o numaralar.

18 20 23 24 31+10

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 13 kişi 5 bin 243 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 176 kişi 387 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 439 kişi 37 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 562 kişi 20 lira 70'er kuruş, 3 bilen 73 bin 954 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 428 kişi 6 lira, 1 artı 1 bilen 181 bin 858 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.