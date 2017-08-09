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    Şans Topu sonuçları açıklandı... 9 Ağustos Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 21:35Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 21:42

    Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Her çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı olmaya devam eden Şans Topu sonuçlarında bu haftanın kazananları belli oldu. Peki, Şans Topu sonuçlarında büyük ikramiyeyi kim kazandı? İşte, 9 Ağustos Şans Topu sonuçları.

    Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu çekiliş sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi 2 talihli kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişiler Balıkesir ve Bursa'dan çıktı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişiler tam 332.665,90 TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte, Şans Topu sonuçlarından kazandıran o numaralar.

    18 20 23 24 31+10

    ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 13 kişi 5 bin 243 lira 15'er kuruş, 4 artı 1 bilen 176 kişi 387 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 439 kişi 37 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 562 kişi 20 lira 70'er kuruş, 3 bilen 73 bin 954 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 428 kişi 6 lira, 1 artı 1 bilen 181 bin 858 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

    ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

    Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

    Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

    Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;
    (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
    (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
    (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

    Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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