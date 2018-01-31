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    Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 31 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

    Hürriyet Haber
    31.01.2018 - 21:14 | Son Güncelleme:

    Şans Topu sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu. Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan canlı çekilişle birlikte açıklandı. Her hafta çarşamba akşamı çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve Şans Topu 3. devrini gerçekleştirdi. İşte, 31 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

    Şans Topu oyununun 868'inci hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 8, 9, 16, 25, 29 ve artı 7 olarak belirlendi.

    Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 2 milyon 563 bin 719 lira 33 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 28 kişi 3 bin 438 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 284 kişi 339 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 843 kişi 33 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 615 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 113 bin 312 kişi 3 lira 95'er kuruş, 2 artı 1 bilen 87 bin 492 kişi 5 lira 15'er kuruş, 1 artı 1 bilen 287 bin 694 kişi 3'er lira ikramiye alacak.

    Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 246 bin 712 lira 50 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 278 bin 422 lira 8 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 713 bin 242 lira 39 kuruş aktarıldı.

    Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 31 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

    8, 9, 16, 25, 29 + 7

    Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 31 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    Şans Topu'nun 24 Ocak 2018 tarihinde yapılan çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirdi. 1 milyon 600 bin 841 lira haftaya devretti. Ayıca çekilişte 5 bilen 15 kişi 5 bin 478 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 374 kişi 219 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 976 kişi 27 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 50 kişi 15 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 105 bin 577 kişi 3 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 72 bin 686 kişi 5 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 224 bin 841 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

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    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

    Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

    Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

    Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

    (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
    (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
    (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

    Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

    Etiketler: şans topu sonuçları , 31 ocak şans topu , şans topu sorgulama , milli piyango , son dakika
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