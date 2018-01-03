Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 3 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Şans Topu oyununun 864'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 11, 15, 20, 21, 26 ve artı 2 olarak belirlendi. İşte, 3 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 4 kişi, 186 bin 919 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 15 kişi 4 bin 984 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 201 kişi 372 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 165 kişi 31 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 84 kişi 20 lira 85'er kuruş, 3 bilen 94 bin 346 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 252 kişi 6 lira 50'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 180 bin 132 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 492 bin 253 lira 25 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 993 bin 60 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 553 bin 834 lira 9 kuruş aktarıldı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Eskişehir'in Tepebaşı, İzmir'in Konak, Kocaeli'nin Gebze ve Konya'nın Ereğli ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.

11, 15, 20, 21, 26 + 2

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

27 Aralık Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen 2 talihli 360 bin 891 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin Eskişehir'in Odunpazarı ve Kocaeli'nin İzmit ilçelerinde kuponlarını yatırdığı tespit edildi.

Öte yandan Şans Topu'nda 5 bilen 25 kişi 2 bin 887 lira 55'şer kuruş, 4+1 bilen 241 kişi 299 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 712 kişi 35 lira 45'er kuruş, 3+1 bilen 6 bin 653 kişi 18 lira 35'er kuruş, 3 bilen 78 bin 260 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2+1 bilen 62 bin 428 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1+1 bilen 214 bin 903 kişi de 3'er lira ikramiye kazandı.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Oyun iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

İKRAMİYELER NEYE GÖRE VERİLİR?

Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.