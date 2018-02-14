Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 14 Şubat Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta gerçekleştirdiği Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa zengin olma umudu yaşatan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazanan bu hafta da çıkmadı ve büyük ikramiye 2. devrini gerçekleştirdi. İşte, 14 Şubat Şans Topu sonuçları MPİ sorgulama sayfası.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi çıkmayınca, 821 bin 473 lira 22 kuruş gelecek haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 19 kişi 4 bin 323 lira 70'er kuruş, 4 artı 1 bilen 231 kişi 355 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 115 kişi 35 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 992 kişi 19 lira 95'er kuruş, 3 bilen 88 bin 880 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 800 kişi 5 lira 75'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 230 bin 262 kişi 3 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 916 bin 768 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 90 bin 936 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 608 bin 498 lira 9 kuruş aktarıldı.

1, 11, 25, 28, 30 + 6





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 7 şubat 2018 Şans Topu sonuçlarına göre 7 - 20 - 21 - 32 - 34 + 10 rakamlarına ikramiye vurdu.

Buna göre, 5+1 bilen İstanbul Büyükçekmece'den 1 kişi 3 milyon 648 bin 551 lira ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileriyse şöyle: 5 bilen 29 kişi 3 bin 741 lira, 4+1 bilen 349 kişi 311 lira 4 bilen 4 bin 24 kişi 36 lira 3+1 bilen 9 bin 753 kişşi 18 lira 60 kuruş, 3 bilne 122 bin 318 kişi 4 lira 15 kuruş, 2+1 bilen 92 bin 992 kişi 5 lira 50 kuruş ve 1+1 bilen 302 bin 781 kişi 3 lira 20 kuruş.

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ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.