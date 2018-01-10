Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 10 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

Şans Topu sonuçları açıklandı. Her hafta gerçekleştirdiği çekilişle vatandaşlara zengin olma umudu yaşatan Şans Topu'nda bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Şans Topu sonuçlarında geçtiğimiz hafta tam 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta kazanan çıktı mı merak ediliyor. İşte, 10 Ocak Şans Topu sonuçları ve kazanan şanslı numaralar.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 258 bin 571'er lira ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 28 kişi 2 bin 770 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 408 kişi 190 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 263 kişi 24 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 8 bin 932 kişi 14 lira 80'er kuruş, 3 bilen 107 bin 928 kişi 3 lira 35'er kuruş, 2 artı 1 bilen 70 bin 458 kişi 5 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 205 bin 316 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 585 bin 707 lira 50 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 30 bin 201 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 574 bin 601 lira 65 kuruş aktarıldı.Büyük ikramiye isabet eden kuponlardan ikisinin Erzurum'un Pasinler, birinin ise İzmir'in Konak ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

9, 12, 16, 19, 26 + 9

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdarsi tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı. Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen 4 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin Eskişehir-Tepebaşı, İzmir-Konak, Kocaeli-Gebze, Konya-Ereğli'den satın aldığı kaydedildi.

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ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.