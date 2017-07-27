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    Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı! 26 Temmuz Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar

    Hürriyet Haber
    27 Temmuz 2017 - 09:38Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 09:38

    Şans Topu çekiliş sonuçları her çarşamba akşamı olduğu gibi bu çarşamba akşamı da Milli Piyango İdaresi tarafından çekildi ve şanslı numaraları tutturan kişilerin kazandığı ikramiyeler belirlendi. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı olan Şans Topu, bu hafta büyük ikramiyesini dağıttı. Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi bu hafta 2 kişi kazandı ve 341.271,20 TL'lik ödülün sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kişiler İstanbul ve Kayseri'den çıktı. İşte, 26 Temmuz Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar.

    Şans Topu sonuçları 26 Temmuz Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi'nde gerçekleştirilen çekilişin ardından kupon sahipleriyle paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta 1 kişinin 693 bin TL kazanmasının ardından 26 Temmuz Şans Topu sonuçları vatandaşlar tarafından merakla beklenmeye başlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişin ardından kamuoyuna sunulan 26 Temmuz Şans Topu sonuçları

    Toplam 2 milyon 275 bin 138 TL'nin dağıtılacağı çekilişte, büyük ödül 682 bin 581 TL oldu.

    Şans Topu'nda kazandıran numaralar; 14, 20, 21, 22, 26 + 3

    BÜYÜK İKRAMİYE 4 KEZ DEVREDERSE ÖDÜL PAYLAŞTIRILIYOR

    Milli Piyango İdaresi, büyük ödülün 4 kez sahip bulamaması halinde büyük ikramiyenin yönetmelik gereği paylaştırılacağını duyurdu. İşte, o duyuru;
    "Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

    Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.
    Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır."

    HANGİ İKRAMİYELERİ BAYİ ÖDEMEZ?

    Şans Topu 5+1 oyununda;

    (1 + 1), (2 + 1), (3), (3 + 1) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,
    (4 + 1) ve (5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,
    (5 + 1) bilenlerin ikramiyesi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

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