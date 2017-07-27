Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı! 26 Temmuz Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar

Şans Topu sonuçları 26 Temmuz Çarşamba günü Milli Piyango İdaresi'nde gerçekleştirilen çekilişin ardından kupon sahipleriyle paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta 1 kişinin 693 bin TL kazanmasının ardından 26 Temmuz Şans Topu sonuçları vatandaşlar tarafından merakla beklenmeye başlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişin ardından kamuoyuna sunulan 26 Temmuz Şans Topu sonuçları

Toplam 2 milyon 275 bin 138 TL'nin dağıtılacağı çekilişte, büyük ödül 682 bin 581 TL oldu.

Şans Topu'nda kazandıran numaralar; 14, 20, 21, 22, 26 + 3



BÜYÜK İKRAMİYE 4 KEZ DEVREDERSE ÖDÜL PAYLAŞTIRILIYOR



Milli Piyango İdaresi, büyük ödülün 4 kez sahip bulamaması halinde büyük ikramiyenin yönetmelik gereği paylaştırılacağını duyurdu. İşte, o duyuru;

"Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.



Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır."



HANGİ İKRAMİYELERİ BAYİ ÖDEMEZ?



Şans Topu 5+1 oyununda;



(1 + 1), (2 + 1), (3), (3 + 1) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(4 + 1) ve (5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(5 + 1) bilenlerin ikramiyesi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.