Şans Topu sonuçları 2 Ağustos akşamı MPİ tarafından açıklandı

Şans Topu sonuçları 2 Ağustos akşamı yapılan çekilişin ardından sorgulanmaya başlandı. Büyük ikramiyeye sahip olmak isteyen vatandaşların oynamış oldukları kupona herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini sorguladığı Şans Topu sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin yapmış olduğu çekiliş sonrasında netlik kazandı. İşte, 2 Ağustos Şans Topu sonuçları ve detaylı bilgiler



Şans Topu'nda bu haftanın kazandıran numaraları; Bu haftanın kazandıran numaraları birazdan burada olacak.



BÜYÜK İKRAMİYE 4 KEZ DEVREDERSE ÖDÜL PAYLAŞTIRILIYOR

Milli Piyango İdaresi, büyük ödülün 4 kez sahip bulamaması halinde büyük ikramiyenin yönetmelik gereği paylaştırılacağını duyurdu. İşte, o duyuru;



"Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır."

HANGİ İKRAMİYELERİ BAYİ ÖDEMEZ?

Şans Topu 5+1 oyununda;

(1 + 1), (2 + 1), (3), (3 + 1) ve (4) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(4 + 1) ve (5) bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(5 + 1) bilenlerin ikramiyesi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.