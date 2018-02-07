Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 7 Şubat Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

Şans Topu 869. haftanın kazandıran numaraları; 17, 20, 21, 32, 34 + 10 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi çıktı ve 3 milyon 648 bin 551 lira 55 kuruş ikramiye kazandı. Şans Topu'nun talihlisi, kuponunu İstanbul Büyükçekmece'deki bir bayiden yatırdığı öğrenildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 29 kişi 3 bin 741'er lira, 4 artı 1 bilen 349 kişi 311'er lira, 4 bilen 4 bin 24 kişi 36'şar lira, 3 artı 1 bilen 9 bin 753 kişi 18 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 122 bin 318 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 92 bin 992 kişi 5 lira 50'şer kuruş, 1 artı 1 bilen 302 bin 781 kişi 3 lira yirmişer kuruşu ikramiye alacak.

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ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Şans Topu çekilişinde 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme işlemi yapılmaz.



ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?



Şans Topu kolonu, iki sayı kümesinden oluşur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesinde 1’den 14’e kadar sayılar bulunur. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır.



İşaretlemeler yapılırken dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Oynanan her kolon için ücret alınır. Çekiliş için Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00’a kadar kupon doldurulabilir. Katılım sınırı olmadığı için, istenilen sayıda kolon ile katılım sağlanabilir.