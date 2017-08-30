Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 30 Ağustos Şans Topu sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta çekilişi gerçekleştirilen Şans Topu'nun bu haftaki kazananları belli oldu. Şans Topu çekiliş sonuçlarında bu hafta 2 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kişiler tam 347.925,60 TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte, Şans Topu sonuçlarında kazandıran numaralar.

10 13 15 30 31+06

ŞANS TOPU GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

23 Ağustos 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 13 - 19 - 21 - 24 - 29 + 06

Şans Topu'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 5+1 bilen 4 kişi 172 bin 425 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 13 kişi 5 bin 305 lira 80'er kuruş, 4+1 bilen 252 kişi 273 lira 70'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 279 kişi 28 lira 5'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 204 kişi 16 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 85 bin 628 kişi 3 lira 75'er kuruş, 2+1 bilen 61 bin 272 kişi 5 lira 35'er kuruş ve 1+1 bilen 197 bin 523 kişi de 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Çarşamba günleri Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişlerinde 1+1, 2+1, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilen talihliler ikramiye almaya hak kazanırlar. Çekiliş sonucunda ikramiye almak için hak kazanan talihliler arasından;

1+1, 2+1, 3, 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiyelerini alabilirler.

Şans Topu çekilişinde ikramiye almaya hak kazanan talihliler, bir yıl içerisinde ikramiyelerini almalıdırlar. Bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme yapılmaz.