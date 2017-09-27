Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 27 Eylül Şans Topu sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Vatandaşlara her hafta umut kapısı açan Şans Topu'nun bu haftaki sonucunda büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve büyük ikramiye 1 milyon 500 bin liraya yükseldi. İşte, Şans Topu sonuçlarında kazanan numaralar.

1-6-8-17-31+4

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GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

20 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. 5+1 çıkmadı ve 703.597,77 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 24 kişi 2.932,00 TL, 4+1 bilen 220 kişi 320,35 TL, 4 bilen 3.086 kişi 30,40 TL, 3+1 bilen 6.427 kişi 18,75 TL, 3 bilen 84.855 kişi 3,85 TL, 2+1 bilen 60.085 kişi 5,55 TL, 1+1 bilen 186.984 kişi ise 3,35 TL ikramiye kazandılar.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?



Şans Topu kuponu iki sayı kümesinden oluşur. Bu sayı kümelerinin birisi 1’den 34’e kadar, diğeri ise 1’de 14’e kadar olan sayılardan meydana gelir. İlk sayı kümesinden 5, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Şans Topu çekilişinde 8 ikramiye grubu bulunur. Çekilişe katılmak isteyenler Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00’a kadar katılabilir. Katılım için katılım sınırı bulunmaz. Katılımcılar istedikleri sayıda kolon doldurarak katılım sağlayabilir.

Şans topu oynayacaklar her haftanın Çarşamba gününe kadar oynayabilir ve Çarşamba günü genellikle 20.30 ile 21.00 arasında TRT ekranlarından canlı şans topu çekiliş gerçekleşmektedir. Bir çok kişi bu oyunu zevk ile oynamakta ve kazanma oranı en yüksek olan oyunlar arasında bulunmaktadır.

Şans topu oynama mantığı ise ilk etapta 1 den 34 e kadar olan sayılardan 5 adet işaretlemek ve bu işaretlediğimiz sayılara ek olarak da +1 yani 1 den 14 e kadar olan sayılardan bir tane seçmemiz gerekmektedir. Çoğu zaman +1 li olan kısmı bilip üstten de bir adet tutturduğumuz zaman kolayca ikramiye kazanabiliriz.

Şans topundan 8 tane ikramiye çeşidi bulunurken bunlar ise (1+1), (2+1), (3), (3+1), (4), (4+1), (5) ve (5+1) şeklinde bulunmaktadır. İkramiyeler yine büyüklüğüne göre bayiler ve genel müdürlükler tarafından kolayca temin etme şansınız bulunmaktadır.