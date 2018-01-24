Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 24 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı

Her çarşamba akşamı milyonlarca vatandaşa zengin olma umudu yaşatan Şans Topu'nun bu haftaki çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı kişi çıkacak mı merak konusu. İşte, 24 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

6, 11, 14, 17, 29 + 11





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GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu'nda geçen hafta 779 bin 112 bin 33 kuruşluk ikramiye 5+1 bilen çıkmadığı için devretti. 5 bilen 14 kişşi 5 bin 565 lira, 4+1 bile 189 kişi 412 lira, 4 bilen 2 bin 812 kişi 36 lira 3+1 bilen 7 bin 27 kişi 18 lira 3 bilen 85 bin 260 kişi 4 lira, 2+1 bilen 65 bin 965 kişi 5 lira, 1+1 bilen 225 bin 395 kişi 3 lira ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Şans Topu çekilişinde 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazanan talihlilerden;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilirler.

Kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz.