Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 20 Eylül Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama

Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve Şans Topu 1. devrini gerçekleştirdi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 703.597,77 TL'ye yükseldi. İşte, 20 Eylül Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama

10 18 28 30 32+04

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GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu 13 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu’nda bu hafta; 5+1 bilen 1 kişi Balıkesir Bandırma’dan çıktı ve 686.557,65 TL değerindeki ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 22 kişi 3.121,45 TL, 4+1 bilen 390 kişi 176,10 TL, 4 bilen 3.410 kişi 26,90 TL, 3+1 bilen 8.066 kişi 14,20 TL, 3 bilen 86.546 kişi 3,70 TL, 2+1 bilen 68.795 kişi 4,70 TL ve 1+1 bilen 215.716 kişi ise 2,85 TL ikramiye kazandılar.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.