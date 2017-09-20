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    Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı... 20 Eylül Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama

    Hürriyet Haber
    20.09.2017 - 21:41 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 21:41

    Şans Topu çekiliş sonuçları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyordu. Şans Topu çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Her hafta çarşamba akşamı çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda bu haftanın şanslı numaraları belirlendi. Şans Topu'nda bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve Şans Topu 1. devrini gerçekleştirdi. İşte, 20 Eylül Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama.

    Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Şans Topu sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı ve Şans Topu 1. devrini gerçekleştirdi. Şans Topu'nda büyük ikramiye 703.597,77 TL'ye yükseldi. İşte, 20 Eylül Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama

    10 18 28 30 32+04

    ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    Şans Topu 13 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu’nda bu hafta; 5+1 bilen 1 kişi Balıkesir Bandırma’dan çıktı ve 686.557,65 TL değerindeki ikramiyenin sahibi oldu. 5 bilen 22 kişi 3.121,45 TL, 4+1 bilen 390 kişi 176,10 TL, 4 bilen 3.410 kişi 26,90 TL, 3+1 bilen 8.066 kişi 14,20 TL, 3 bilen 86.546 kişi 3,70 TL, 2+1 bilen 68.795 kişi 4,70 TL ve 1+1 bilen 215.716 kişi ise 2,85 TL ikramiye kazandılar.

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

    Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

     

    Etiketler: şans topu , şans topu sonuçları , 20 eylül şans topu sonuçları , milli piyango
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