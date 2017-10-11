Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 11 Ekim Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası

Şans Topu sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu. Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle açıklandı. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı merak ediliyor. İşte, 11 Ekim Şans Topu sonuçları sorgulama sayfası.

8 9 13 30 34+9

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GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu'nun 851. hafta çekilişinde; 5+1 bilen 4 kişi 184 bin 144 lira 40'ar kuruş, 5 bilen 57 kişi bin 292 lira 30'ar kuruş, 4+1 bilen 277 kişi 265 lira 95'er kuruş, 4 bilen 4 bin 39 kişi 24 lira 35'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 235 kişi 17 lira 15'er kuruş, 3 bilen 92 bin 673 kişi 3 lira 70'er kuruş, 2+1 bilen 61 bin 209 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1+1 bilen 196 bin 161 kişi de 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Toplamda 8 farklı türde ikramiyenin dağıtıldığı Şans Topu'nda bu akşam 852. hafta çekilişi gerçekleştirilecek. Çekilişi bekleyen vatandaşlar bir yandan da sonuçları nereden öğrenebileceğini araştırıyor.

Şans Topu sonuçları, çekiliş tamamlandıktan ve kazanan numaralar belli olduktan sonra Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlara en geç 21:45'te duyurulmaktadır. Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşların www.millipiyango.gov.tr veya www.mpi.gov.tr adreslerine en geç 21:45'te girmeleri gerekmektedir.